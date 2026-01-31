Mahfi Eğilmez, 'serveti korumanın yol'unu açıkladı: İşte yatırımda zarar etmemek için yapılması gerekenler...

Usta iktisatçı Mahfi Eğilmez, son dönemde piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirdiği yazısında, yatırımcıların beklenti temelli hareketlerinin kırılgan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Piyasalar beklentiyle hareket etti

Eğilmez’e göre piyasalar, bir süredir Donald Trump’ın Fed’in başına daha güvercin, siyasi taleplere yakın bir isim atayacağı varsayımıyla hareket ediyordu. Bu beklenti, doların zayıflamasına; altın ve gümüşün ise güvenli liman ve dolar ikamesi algısıyla hızla yükselmesine yol açtı. Merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altına yönelmesi de bu süreci destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

Warsh ihtimali dengeleri bozdu

Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh ismini öne çıkarması, piyasanın alıştığı senaryoyu tersine çevirdi. Eğilmez, Warsh’ın şahin para politikası duruşu ve Fed’in bağımsızlığını önceleyen yaklaşımının, “kolay para” beklentisiyle şişen fiyatların kısa sürede geri çekilmesine neden olduğunu vurguladı. Değerli metallerde iki gün içinde yaşanan sert satışlar, piyasalardaki kırılgan beklenti zeminini açık biçimde ortaya koydu.

Finans tarihinden hatırlatma: Hunt Kardeşler olayı

Eğilmez, yazısında finans tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olan Hunt Kardeşler olayına da yer verdi. Eğilmez yazısında, "Hunt Kardeşler olayını. 1970’lerin sonunda enflasyona karşı servetlerini korumak isteyen Hunt Kardeşler, 1933 yılında yürürlüğe girmiş ve altın piyasasında kısıtlamalar getirmiş bir düzenleme nedeniyle gümüşe yönelmiş ve 1977’den itibaren gümüş alımlarıyla piyasayı adeta domine etmişti. Bu alımlar, gümüşün ons fiyatını 1,5 dolardan 1980 Mart’ında 50 dolara kadar taşımıştı" diyerek bugünkü fiyat hareketlerinin de benzer bir uyarı niteliği taşıdığını ifade etti.

Tek senaryoya bağlanmanın bedeli ağır olabilir

Usta iktisatçıya göre, piyasaların en büyük zaafı tek bir politik gelişmeye ya da tek bir varlığa aşırı anlam yüklemesi. Trump’ın atacağı olası yeni adımların fiyatları yeniden yukarı taşıyıp taşımayacağı belirsizliğini korurken, yatırımcıların uç senaryolara göre pozisyon almasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Serveti korumanın anahtarı: Dengeli sepet

Eğilmez, yazısının son bölümünde yatırımcılar için yol haritası çizdi. Dengeli sepet kurmanın öneminden bahseden Eğilmez, "Finans tarihinin defalarca gösterdiği gibi, serveti korumanın en sağlam yolu, tek bir yatırım aracına değil dengeli bir yatırım sepetine yaslanmaktır" dedi.