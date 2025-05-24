Mahfi Eğilmez yakın arkadaşı Rüşdü Saracoğlu’nun ardından yazdı: Toplumun anladığını göremeden aramızdan ayrıldı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, eski Merkez Bankası Başkanı ve devlet bakanlarından Rüşdü Saracoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından kişisel blogunda duygusal bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, Saracoğlu ile birlikte yürüttükleri ekonomi politikalarını ve kamu maliyesine duydukları hassasiyeti detaylı biçimde anlattı.

“Beynimden vurulmuşa döndüm”

Mahfi Eğilmez, yazısına dostu Saraçoğlu’nun ölüm haberini, bir diğer yakın dostları Ercan Kumcu’dan gece geç vakitte aldığı mesajla öğrendiğini anlatarak başladı. Eğilmez o anları şu ifadelerle kaleme aldı:

“Beynimden vurulmuşa döndüm. Hemen Ercan’ı aradım, haber doğruydu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti. Gece hiç uyuyamadım, birlikte yaşadığımız sıkıntıları, üzüntüleri, hayal kırıklıklarını, sevinçlerimizi geçirdim zihnimden."

"Sanki babamızın malı gibi titrerdik Hazine’nin ve Merkez Bankası’nın"

Saraçoğlu ile birlikte geçirdikleri dönemleri anlatırken, “Rüşdü Saraçoğlu ve Ercan Kumcu ile birlikte kısa vadeli avans kullanımının gönüllü olarak sonlandırılması, para programının uygulanması, Körfez Krizi’nde çekilen sıkıntılar, IMF ile yapılan görüşmeler… Sanki babamızın malı gibi titrerdik Hazine’nin ve Merkez Bankası’nın” ifadelerini kullandı.

“Derdimiz aynıydı: Yüksek enflasyon”

Saraçoğlu’nun teknik bilgisi ve ilkeli duruşuyla ekonomide kalıcı bir iyileşme için mücadele verdiğini anlatan Eğilmez, 1980’lerde Merkez Bankası ve Hazine arasında kurulan iş birliğini şöyle özetledi:

“Derdimiz aynıydı: Yüksek enflasyon. Siyasetçi bir yandan bol para harcamak bir yandan da enflasyonu düşürmek istiyordu. Tabii böyle bir şey mümkün olmuyordu.”

“Bürokrasi, siyasetçiyi ikna edemezse yapacak bir şey kalmıyor”

Saraçoğlu’nun 2021 yılında yayımlanan Çöpe Giden Yazılar adlı kitabını daha önce blogunda incelediğini hatırlatan Eğilmez, Saraçoğlu’nun o kitapta siyasetçilere yönelik eleştirilerini şöyle aktardı:

“Bu değerlendirmelerden benim çıkardığım sonuçlardan birisi ‘siyasetçinin ikna edilememesi halinde bürokrasinin fazla bir şey yapma şansının olmadığıdır.’

“Toplum, devletin parasının aslında kendi parası olduğunu anlamalı”

Saraçoğlu'nun kendi sözlerinden biri olan, "Çağdaşlaşmanın birinci adımı, toplumun; ‘devletin parası’ denen şeyin aslında kendi parası olduğunu anlaması ve bu konuda bilinçlenmesidir" cümlesini anımsatan Eğilmez, yazısını “Ne yazık ki toplumun bunu anladığını göremeden aramızdan ayrıldı” diyerek tamamladı.