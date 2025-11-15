Mahfi Eğilmez yatırımcıyı uyardı: Beleş peynir....

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yatırımcılara yüksek getiri vaat eden riskli yatırımlar konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Eğilmez, çok sayıda kişinin kendisine yatırım tavsiyesi sorduğunu ancak bu konuda öneride bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: Çok yüksek getiri vaat eden çok yüksek riskli yatırımlara girerken şu sözü hatırlayın: ‘Beleş peynir fare kapanında bulunur.’”