Mahfi Eğilmez'den altın tahmini: Altın yükselişini sürdürecek mi?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e kanalında katıldığı programda ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara, altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişe, Euro/dolar paritesinin Türkiye’ye etkisine ve Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin görüşlerini paylaşan Eğilmez, belirsizlik ortamında öngörü yapmanın giderek zorlaştığını vurguladı.

Eğilmez, küresel risk algısının altına yönelimi artırdığına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Benim tahminim Trump burada durduğu sürece risk yaratmaya devam edeceği anlaşılıyor. İnsanların altına dönmeleri bence devam edecek gibi duruyor. Sanki altın biraz daha yükselebilir. Trump görevde kaldığı sürece altının yönü yukarıdır. Arada düzeltme de olsa altının yönü yukarı olacaktır. Trump'ın yaptıklarından bir şey çıkmaz denirse dönüş olabilir”

Doların güvenli liman olma özelliğinin zayıfladığına işaret eden Eğilmez, altın ve gümüşteki yükselişi şu sözlerle anlattı:

“Eskiden herhangi bir yerde bir şey oldu mu dolara dönülüyordu, dolar talebi artıyordu. Şimdi Trump’tan dolayı bu biraz altın ve gümüşe döndü. Altın ve gümüşün son iki ayda inanılmaz değer kazanımı var. Trump başkan olduğu sürece tahmin yapmak çok zor, tahmin şaşmaları çok doğal”