Mahfi Eğilmez'den altın ve gümüş değerlendirmesi: Türk yatırımcı ikili kazanç sağlıyor

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez kendi adını taşıyan blogunda, "Güvenli Liman: Altın ve Gümüş" başlıklı bir yazı yayımladı. Eğilmez yazısında güvenli liman teriminin finans dünyasında , risklerin arttığı ve piyasaların dalgalandığı dönemlerde değerini koruyan yatırım araçları için kullanıldığını kaydetti.

Eğilmez, altının rezervinin az olması ve istendiği kadar çoğaltılamaması nedeniyle güvenli liman olarak kabul edildiğini söyledi.

Yazısında "Dünyada bugüne kadar çıkarılmış bütün altınları toplasak bir olimpik yüzme havuzuna sığdırmak mümkündür" ifadelerine yer veren Eğilmez, kıt olan her şey gibi altının da değerli olduğunu ve riskler arttıkça insanların diğer yatırımlarını elden çıkarıp altına döndüklerini belirtti.

Eğilmez ayrıca son yıllarda gümüşun de benzer bir duruma yükseldiğini ve güvenli liman olarak altının yanında yer aldığını söyledi.

Özellikle Trump’ın ABD Başkanı olarak göreve başlaması sonrasında belirsizliğin inanılmaz bir şekilde arttığını söyleyen Eğilmez'e göre belirsizlik artışı risklerin yükselmesine, bu da yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor. Bunun sonucunda ise altın ve gümüşe yönelik talep artıyor.

'Genel olarak yükselecek gibi görünüyor'

Mahfi Hoca, "Altın ve gümüş fiyatları önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği konusunda farklı tahminler var" ifadelerine yer verdiği yazısında dünyada belirsizlik devam ettiği sürece altın ve gümüşün prim yapmaya devam edeceğini öne sürenlerin yanında bu iki değerli metalde balon oluştuğu ve bir düzeltmenin mutlaka geleceğini öne sürenlerin de olduğunu belirtti.

Eğilmez altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Aslına bakarsanız zaman zaman düzeltmeler zaten oluyor ama bunlar geçici düzeltme biçiminde kalıyor. Altın ve gümüş değerleri düştüğü yerden yeniden yükselişe geçerek bu düşüşleri kısa sürede telafi ediyor. Örneğin bu hafta Gazze sorunu barışçıl yollarla çözülmeye dönüşünce bu ikilinin fiyatları düştü. Ardından Trump’ın Çin’i yeniden yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasıyla tehdit etmesi sonucu altın ve gümüşteki düşüşler hafta sonuna doğru yeniden yükselişe dönerek kayıpları telafi etmeye başladı. Trump işbaşındaysa riskler bazen düşse de genel olarak yükselecek gibi görünüyor."

Türk yatırımcısı ikili kazanç sağlıyor

"Altın ve gümüş fiyatları dolarla belirlendiği için bu durum Türk yatırımcısı açısından ikili bir kazanca kapı aralıyor" diyen Eğilmez yazısında bu durumu şöyle açıklıyor:

"Altın ve gümüş fiyatları güvenli liman yaklaşımıyla arttığı için kazanç sağlanıyor. Türk Lirası dolara karşı değer kaybettiği için oradan da kazanç sağlanıyor. Dolar düşer altın artarsa ya da altın düşer dolar artarsa kazanç var. İkisi birden artarsa doğal olarak daha fazla kazanç söz konusu oluyor. Ancak hem dolar kuru hem de altın ve gümüş fiyatları düşerse kayıp söz konusu olur ki bu da çok sık görülen bir durum değil."