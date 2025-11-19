Mahfi Eğilmez'den asgari ücret değerlendirmesi: 30 bin lira doğru seviye olur

Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı programda Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyondaki görünümden 2026 asgari ücret tahminine, bütçe dengesinden kur hareketlerine kadar birçok başlığı ele alan Eğilmez, mevcut tablonun güçlü yapısal adımlar gerektirdiğini ifade etti.

“Enflasyonun direnç noktasını kırmak kolay değil”

Enflasyon beklentilerinin yüksek seyrinin fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilediğini belirten Eğilmez, beklentilerin iyileşmesi için sıradan adımların yeterli olmayacağını söyledi.

“Enflasyon beklentilerinin iyileşmesi için olağanüstü şeyler olması lazım” diyen Eğilmez, Türkiye’nin 80’lerden, Arjantin’in ise 290’lardan gelen yüksek enflasyon geçmişi nedeniyle her iki ülkenin de yüzde 30’lar seviyesinde “tutulma eğiliminde” olduğunu vurguladı.

"Asgari ücret 30 bin liranın altında kalmamalı”

2026 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde, yıl başındaki alım gücü kaybına dikkat çeken Eğilmez, “2025 başında 22 bin lira olan asgari ücret bugün ciddi değer kaybetti. Yüzde 30’luk kaybı telafi etmek için en az 28 bin lira gerekiyor. Bir prim de koyacaksak 30 bin lira doğru seviye olur. 28 bin 735 lira civarı bir artışla yılın alım gücü büyük ölçüde korunur. Bunun altı, enflasyon yükünü tamamen çalışanların üzerine yıkar” dedi.

“Sorun vergi gelirlerinde değil, harcamalarda”

Bütçe tarafında gelirlerde bir problem görünmediğini belirten Eğilmez, esas baskının gider kalemlerinden geldiğini ifade ederek, “Vergi gelirlerinde sorun yok, harcamalarda var gibi. Giderleri daha sıkı kontrol edersek bütçede daha sağlam bir tablo ortaya çıkar” açıklaması yaptı.

“Euro lehine sepet kur bizim için avantaj”

Kur gelişmelerini de değerlendiren Eğilmez, sepet kurdaki artışın enflasyonla paralel ilerlediğini vurgulayarak, “Sepet kur yüzde 27 artmış. Bu, enflasyonun yüzde 28-29 bandıyla uyumlu. Türkiye açısından avantajlı olan, Euro'daki yükselişin daha hızlı olması. Çünkü borçlarımız ve ithalatımız çoğunlukla dolarla, gelirlerimizin önemli kısmı ise Euro'yla. Sepet kurun Euro lehine olması bizim için olumlu” dedi.