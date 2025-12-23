Mahfi Eğilmez asgari ücreti açıkladı? Mahfi Eğilmez'e göre asgari ücret ne kadar olmalıydı? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

Mahfi Eğilmez, 2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini ve yıl içinde herhangi bir ara zam yapılmadığını hatırlatarak, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesinin, asgari ücretlinin ciddi bir satın alma gücü kaybı yaşamasına yol açtığını belirtti.

Orta Vadeli Program’da 2026 yılı için öngörülen yüzde 16’lık enflasyon tahminine de dikkat çeken Eğilmez, asgari ücretin önce 2025’teki kaybı telafi edecek, ardından 2026 yılında beklenen enflasyona karşı çalışanları koruyacak şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Bu çerçevede yapılan hesaplamaya göre asgari ücretin 33 bin 333 liradan aşağı olmaması gerektiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 29 bin 827 liraya, yoksulluk sınırının ise 97 bin 159 liraya yükseldiğini aktaran Eğilmez, tek bir asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını, iki kişinin asgari ücretle çalıştığı hanelerde dahi toplam gelirin yoksulluk sınırının altında kaldığını ifade etti.

Eğilmez değerlendirmesinde, en düşük emekli aylığının 16 bin 811 lira seviyesinde bulunduğunu ve bunun açlık sınırının yarısına denk geldiğini belirterek, emekli maaşlarının da asgari ücrete yakın bir düzeye çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücrette yapılacak düzenlemelerin yalnızca asgari ücretlileri değil, asgari ücretin üzerinde maaş alan tüm çalışanları da etkileyeceğine dikkat çeken Eğilmez, ücret dengelerinin korunabilmesi için artışların tüm ücret skalasına yansıtılması gerektiğini ifade etti.