Mahfi Eğilmez'den çarpıcı analiz: Finans piyasalarında herkesin aklı o kâsede

Ekonomist Mahfi Eğilmez, son yazısında küresel finans sisteminin krizlere verdiği tepkiyi analiz etti. Eğilmez’e göre günümüz finans piyasaları büyük jeopolitik riskler karşısında bile hızlı şekilde uyum sağlayabiliyor.

Usta iktisatçı, ABD-İsrail-İran hattında artan savaş riskinin bile finansal piyasalarda sadece bir “parametre değişikliği” olarak görüldüğünü belirtti. Modern finans sisteminde algoritmaların risklere göre hızla pozisyon değiştirdiğini ifade eden Eğilmez, artan savaş riskinde paranın havacılık hisselerinden çıkıp savunma sanayi şirketlerine yöneldiğini vurguladı.

Yatırımcı davranışı piyasayı dengeliyor

Eğilmez yazısında finans piyasalarında yatırımcı davranışlarının da önemli bir denge unsuru oluşturduğunu vurguladı. Bazı yatırımcıların kâr realizasyonu amacıyla satış yaptığını, bazılarının daha fazla zarar etmemek için elindeki varlıkları sattığını, bazı yatırımcıların ise düşüşleri alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

Kemal Tahir'den örnek verdi

Eğilmez yazısında piyasa davranışını Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları romanındaki bir sahneyle ilişkilendirdi. Romanda anlatılan bir hikâyede annenin yere bıraktığı kaseyi kırılmasın diye düşünmesini hatırlatan Eğilmez, finans piyasalarının da benzer bir refleksle hareket ettiğini ifade etti:

"Bu piyasa davranışı bana Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları romanındaki bir sahneyi hatırlattı: “…Bir yedek subay arkadaşım vardı…Geçen gün rastladım…(Milli mücadeleye katılmak için) Anadolu’ya geçecek misin diye sordum. Zerre kadar utanç duymadan hayır dedi. Ben bu işe karışmayacağım, doğrusunu ister misin benim gözüm yıldı. Ben artık hiçbir işe yaramam, dedi. Annesine birkaç defa ölüm haberi gelmiş…Çünkü birkaç defa haftalarca düşman içinde kaldı. Hepimiz öldüğüne inandık…İstanbul’a döndük, dedi. Bir akşamüzeri…Bizim mahallede bir yokuş vardı. Alacakaranlıkta bunu çıkıyorum. Bir yeldirmeli kadın da iniyor. Neredense annem olduğunu tanıdım. Bakkala yoğurt almaya gidiyormuş. O kadar heyecanlanmışım ki duvara dayanarak bekledim. Benim hizama gelince, anne, dedim…Ne yaptı bilir misin? Elindeki kaseyi eğilip yere koyduktan sonra kucakladı beni…Biz ana oğul öylece ağlaşırken, yemin ederim ki aklı fikri yere bıraktığı kasedeydi…Aman kırılmasın! Ben kendimi belki yüzlerce defa, o kaseden değersizmişim gibi ölüme attım…Annem, mezardan geri gelen oğlu için, kenarı çatlak bir kaseyi…yere atamadı. Sonra akrabaları, dostları, komşuları, hemşerileri dolaştım. Hepsinde bu kaseyi yere atamamak hali fazlasıyla vardı."

"Finans piyasalarında herkesin aklı o kâsede"

Yazısını çarpıcı bir benzetmeyle tamamlayan Eğilmez, finansal sistemin temel refleksinin piyasayı ayakta tutmak olduğunu belirtti. Eğilmez’e göre günümüz finans piyasalarında, "Finans piyasalarında da herkesin aklı o kasede: Aman kırılmasın" düşüncesi hakim.