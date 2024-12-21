Mahfi Eğilmez'den çarpıcı anekdot: Kasayı açtım, altın saatler vardı, ama...

İktisatçı ve eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Oksijen TV’de Güzem Yılmaz Ertem’in sunduğu programda Hazine’de görev yaptığı döneme ilişkin çarpıcı anekdotlar paylaştı.

Eğilmez, göreve başladığında Hazine’de devraldığı kasada bulduklarını anlatırken, altın saatler gibi kıymetli hediyelerin demirbaş listesine kaydedildiğini, bu hediyeleri kimsenin alıp evine götürmediğini ifade etti.

Mahfi Hoca'nın sosyal medyada gündem yaratan açıklaması şöyle:

* Hazine’de büyük bir kasa vardı. Anahtarını bana teslim ettiler. Açtım kasayı, içinde Hazine’ye hediye edilmiş şeyler vardı. Müsteşara hediye edilmiş, ama alıp evine götürmemiş, oraya zimmetlenmiş ve bırakılmış.

* Altın saat hediye edilmiş. Ziya Müezzinoğlu’ndan kalma. Not yazılmış üzerine. Oraya koyulmuş. Hep böyleydi. Halı hediye edilmiş mesela. İade edersen ayıp olur. Hemen demirbaşa kaydedilir. Oraya koyulur. Böyle gelenekleri vardır, kurumsal hafızası vardır. Ve bu devreder. İşin sadece maddi yönünü söyledim ama anlayış olarak da devreder.

Japon Maliye Bakanı'na hediye

Mahfi Eğilmez, kasada Darphane'nin hatıra altınlarının da olduğunu aktarırken, "O zaman bile 1000 liraydı tanesi. Bunlar hem zimmetle devredilirdi" dedi.

Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığı yıllarda söz konusu altınlardan tutanakla alıp Japonya Maliye Bakanı'na hediye götürdüğünü anlatan Eğilmez, "Öyle altını aldım, ona buna dağıttım gibi bir olay yoktu" ifadelerini kullandı.