Mahfi Eğilmez'den çarpıcı enflasyon tahmini

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomideki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e ekranlarında konuşan Dr. Eğilmez, enflasyon, büyüme, bütçe dengesi, işsizlik, rezervler ve küresel risklere dair beklentilerini paylaştı.

Enflasyon beklentisi

Eğilmez, 2024 sonunda enflasyonun yüzde 44 seviyelerinde gerçekleştiğini, beklentilerin ise yüzde 30 civarında olduğunu belirterek enflasyondaki gerilemeye dikkat çekti. 2026 yılı sonu enflasyonunu IMF'nin yüzde 21, OECD'nin yüzde 20,8 ve Orta Vadeli Program'ın yüzde 16 öngördüğünü hatırlatan Eğilmez, kendi beklentisini ise yüzde 24-25 bandında açıkladı.

Eğilmez, reel sektörün enflasyon beklentisinin ise yüzde 35 civarında seyrettiğini belirterek, "Reel sektör o beklentiye göre fiyat ayarlayacak, kararı ona göre alacak" dedi, bu beklenti kırılmadan yüzde 16 hedefinin zor olduğunu söyledi.

Büyüme görünümü

IMF'nin 2026' da Türkiye için yüzde 3,7, OECD'nin yüzde 3,4 ve OVP'nin yüzde 3,8 büyüme öngördüğünü belirten Dr. Eğilmez, Türkiye'nin potansiyel büyüme hızının yaklaşık yüzde 5 olduğunu, 2025'in yüzde 3,7 civarında tamamlanacağını, 2026 için de yüzde 3,7 beklediğini açıkladı.

İşsizlik oranına da dikkat çeken Dr. Eğilmez, işsizlik oranının yüzde 8,5 ile doğal seviyesinde seyrettiğini ancak iş aramaktan vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş tanımlı işsizliğin yüzde 29,6 ile çok yüksek olduğunu belirtti, "Burada ciddi başarısızlık var" dedi.

Bütçe dengesi

Bütçe açığına ilişkin değerlendirmesinde ise Eğilmez, depremin kamu maliyesine 100-110 milyar dolarlık bir maliyet getirdiğini, bunun büyük ölçüde bütçeden karşılandığını ve bu durumun son iki yıldaki bütçe açıklarını artırdığını söyledi. 2025 yılı için bütçe açığının yüzde 3 civarında kapanabileceğini, 2026'da ise bu oranın yüzde 3'ün altına gerileyebileceğini öngördü.

Dış ticaret ve rezervler

İthalattaki artış hızının yavaşladığını, turizm gelirlerinin yüksek, ihracatın ise istikrarlı seyrettiğini belirten Eğilmez, "Rezervlerde konjonktürel bir artış görünüyor. Sıcak para çekebilecek durumdayız. Yıl sonuna 195 milyar dolar gibi bir rezervle gireceğiz. Bunun 70 milyar doları Merkez Bankası'na ait. Rezerv rezervdir. Eksi net rezervler gördüğümüz için bu durum iyi" ifadelerini kullandı.

Küresel risklere değinen Eğilmez, dış kaynaklı en büyük belirsizliğin ABD'deki gelişmeler olduğunu ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın olası adımlarının küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Gelir dağılımı

2024 yılı gelir dağılımı verilerine de değinen Eğilmez, en düşük gelir grubundaki yüzde 20'lik kesimin GSYH'den aldığı payın yüzde 6,3'ten yüzde 6,4'e yükseldiğini, Gini katsayısının ise 0,41 seviyesinde bulunduğunu aktardı.