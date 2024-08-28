Mahfi Eğilmez'den çarpıcı mesaj: Bu bizi 'slumpflasyon'a götürür

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. CNBC-e yayınında konuşan Eğilmez, ekonomideki büyümenin ikinci çeyrekte düşeceğini ifade etti.

'Bu bizi slumpflasyona götürür'

Mahfi Hoca BETAM'ın öncü göstergeleri baz alarak yaptığı tahminlere atıfla şöyle konuştu:

* Bahçeşehir Üniversitesi'nin BETAM diye bir enstitüsü var, tahmin yapıyor. Çok sayıda öncü göstergeyi değerlendirerek tahmin yapıyor, bayağı tutarlı oluyor. Onların tahminine göre, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,7 daralma bekleniyor, yıllık olarak da yüzde -0,6 öngörüyorlar. İkinci çeyrekte küçülme olursa enflasyon da yüksek, yüksek enflasyon ve küçülme bizi slumpflasyona götürüyor. Ekonominin büyüme görüntüsü böyle. Bu beklenen bir şey.

‘DPT yeniden kurulmalı’

Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) yeniden kurulması gerektiğini belirten Eğilmez, "Son derece iyi yetişmiş insan yetiştiren kurumdu DPT. Çok iyi işler yapıyorlardı. Niye kaldırdık ben de bilmiyorum. Yeniden kurulması lazım. Kurarken alınacak elemanları çok iyi seçmemiz lazım. DPT'nin olmaması büyük kayıp. Devlet ve özel kurumlar için vizyon sağlıyordu" dedi.

Bugün açıklanan dış ticaret rakamlarını yorumlayan Mahfi Eğilmez, dış ticaret açığının düşüyor olmasının Türkiye'nin lehine olduğunu, bu düşüşte altın ithalatına getirilen kotanın etkisi olduğunu belirtti.

Dolarizasyonla ilgili de konuşan Eğilmez, "KKM miktarında azalma var. Hem döviz mevduatında hem TL mevduatta artış var. Dolarizasyon yüzde 47,9'a düşmüş gözüküyor. Bu 2021'de yüzde 62'lere çıkmıştı. Hâlâ yüksek ama gerileme var, iyi haber" ifadelerini kullandı.

Slumpflasyon nedir?

'Slumpflasyon' terimi, iki farklı ekonomik olgunun bir arada var olduğunu ifade etmek için kullanılıyor. Bu olgular, 'ekonomik durgunluk' (slump) ve 'enflasyon' olarak açıklanabilir.

'Slumpflasyon' olarak anılan ekonomik tablo, ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu durumda, hem enflasyon hem de ekonomik durgunluk eş zamanlı olarak var oluyor ve bu nedenle ekonomik sorunlar daha da derinleşiyor.

'Slumpflasyon' durumunda tüketicinin alım gücünü düşer, aynı zamanda işletmelerin üretim maliyetleri artar. Bu nedenle, ürün fiyatları yükselirken, tüketicilerin satın alma gücü azalır ve talep düşer. Bu durum, işletmelerin üretimlerini azaltmasına ve dolayısıyla işsizliğin artmasına neden olabilir.

'Slumpflasyon' ekonomik büyüme, işsizlik oranları, enflasyon ve para birimi değeri gibi birçok makroekonomik göstergenin kötüleşmesine neden olabilir ve ekonomik istikrarsızlık yaratabilir.