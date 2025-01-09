Mahfi Eğilmez’den çarpıcı TÜİK yorumu: Görevli atamaları bağımsız bir kurul tarafından yapılmalı!

Ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden ücretlilerin maaşlarının geçinme endeksi doğrultusunda ayarlanması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, bu önerinin mantıklı ve doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, ancak fiyatların doğru bir şekilde derlenmediği ve ölçümün hatalı yapıldığı durumlarda, endeksin gerçek durumu yansıtamayacağını vurguladı.

"Liyakat esasına göre yapılması şart"

Eğilmez, doğru bir geçinme endeksinin, çalışanların yaşam standartlarını doğru bir şekilde ölçebilmesi için fiyat verilerinin doğru bir şekilde toplanmasının şart olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu verilerin güvenilirliği ve geçerliliği için, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) görevlilerinin atamalarının bağımsız bir kurul tarafından, liyakat esasına dayalı bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Eğilmez yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ücretliler geçinme endeksi ve ücretlilerin maaşlarının buna göre ayarlanması doğru bir öneri olmakla birlikte fiyatların doğru derlenmediği ve ölçümün doğru yapılmadığı yerde gerçeği yakalamaya yetmez. Gerçeği ortaya çıkarmak için TÜİK görevlilerinin atanmalarının tamamen bağımsız bir kurul tarafından liyakat esasına göre yapılması şarttır."