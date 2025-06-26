Mahfi Eğilmez'den çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu: İki ayrı toplum gibi yaşıyoruz

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, katıldığı bir YouTube programında Türkiye ekonomisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eğilmez, gelir dağılımındaki uçuruma dikkat çekerek toplumun neredeyse iki farklı ülke gibi yaşadığını ifade etti.

2024 verilerine göre Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 1,3 trilyon dolar civarında olduğunu belirten Eğilmez, bu gelirin yarısının yalnızca 20 milyon kişi tarafından paylaşıldığını söyledi.

Eğilmez, “Bu, 600-650 milyar doların bu kişiler arasında bölündüğü anlamına geliyor. Kalan 80 milyon ise diğer yarısını paylaşıyor” dedi.

'45 milyon insan geçimini zor sağlıyor'

Eğilmez, bu 80 milyonun içerisinden yaklaşık 10 milyon kişinin de üst gelir grubuna yakın konumda olduğunu belirterek, “Kabaca 30 milyon kişi, toplam GSYH’nin neredeyse beşte üçünü alıyor. Bu insanlar nispeten iyi şartlarda yaşıyor. Biz de sadece bu grubu görünce tüm toplumun iyi yaşadığını sanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplumun yaklaşık 10-15 milyonluk bir kesiminin ise hayatını idare edebilecek düzeyde yaşadığını kaydeden Eğilmez, "Geriye kalan 40-45 milyon insan geçimini zor sağlıyor" dedi.

'Biri Balkanlar, diğeri Bangladeş'

Türkiye’de gelir uçurumunun derinleştiğine vurgu yapan Eğilmez, Türkiye'de iki ayrı toplum gibi yaşandığını söyledi.

Eğilmez, gelir adaletsizliğinin geldiği noktayı şöyle anlattı:

“İki ayrı toplummuş gibi yaşıyoruz. Bir ekip, Balkanlar veya Avrupa'nın daha düşük gelirli ülkeleri seviyesinde yaşıyor. Bir de Bangladeş gibi yaşayanlar var."