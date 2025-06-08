Mahfi Eğilmez'den 'Darbe çağrısı yapıyor' diyenlere sert yanıt

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez’in 6 Haziran tarihli ‘Biz Dört Kişiydik’ başlıklı yazısı epey ses getirdi.

Geçen günlerde hayatını kaybeden eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, Ali Tiğrel, Ercan Kumcu ve kendisinin ekonomi yönetiminin üst kademelerinde görev aldığı dönemi anlatan Mahfi Hoca, “Ülke için uğraşıp didinsek de umduğumuz sonucu alamadık, savunduklarımızı kabul ettiremedik. Ettirebilseydik belki bugün buralarda olmayacaktı ülke. Yazık oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Mahfi Eğilmez, yazısında kullandığı “Şimdi düşününce Türkiye’de bürokrasiyi, yargıyı, üniversiteyi ayakta tutan gücün ordu olduğunu anlıyorum. Ordu zayıflayınca yargının, bürokrasinin ve üniversitenin çöküşü de ardından kendiliğinden geldi” yorumunun bazı çevrelerce suistimal edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Dr. Eğilmez, “Darbeyle hiçbir ilgisi olmayan bir cümleden hareketle darbe çağrısı yaptığım yalanını uyduranları, Fetöcülerle en ufak bir ilişkisi olmamış, o ilişkilere hep karşı çıkmış olan bendenizi suçlamaya kalkışanları kınıyorum” ifadesini kullandı.