Mahfi Eğilmez'den emlak vergisi önerisi: 3 madde sıraladı!

Eski Hazine Müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, TBMM’ye sevk edilen yeni vergi düzenlemeleri torba kanunu gündemdeyken emlak vergisine ilişkin dikkat çekici önerilerde bulundu.

Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emlak vergisinin artan oranlı bir tarifeyle alınması gerektiğini söyledi.

Vergi düzenlemeleri konusunda TBMM'ye bir torba kanun sevk edilmiş. Emlak vergisiyle ilgili önerimi söyleyeyim. (1) piyasa değerleri rayiç değer olarak belirlenmelidir. (2) Emlak vergisi (bina ve arsa vergisi) binde 1'den (% 0,1) başlayarak emlakin değeri arttıkça 0,5 puan artan… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) October 20, 2025

Eğilmez X hesabında emlak vergisine ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

“(1) Piyasa değerleri rayiç değer olarak belirlenmelidir.

(2) Emlak vergisi (bina ve arsa vergisi) binde 1’den (%0,1) başlayarak, emlağın değeri arttıkça 0,5 puan artan dilimlere sahip bir artan oranlı tarifeyle vergilendirilmelidir.

(3) Tapu harcı (gayrimenkul alım-satım vergisi) on binde iki oranında olmalıdır.

Bu şekilde emlak vergisi, düşük değerli emlaktan daha düşük; yüksek değerli emlaktan daha yüksek oranla alınan anlamlı bir servet vergisine dönüştürülebilir.

Lüks konut vergisi kaldırılmalı, böylece bir koyundan iki post çıkarılması (aynı emlaktan aynı amaçla iki kez servet vergisi alınması) uygulamasına son verilmelidir.”