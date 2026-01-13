Mahfi Eğilmez’den enflasyon gerçeğine çarpıcı örnek: 5 yılda 15 kat zamlandı

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, 2021'de 10 TL'ye aldığı bir kitabın bugün 152,5 TL'ye çıktığını belirterek, fiyatın 5 yılda 15 katı arttığına dikkat çekti.

Aynı dönemde TÜFE'nin yaklaşık 7 kat arttığını hatırlatan Eğilmez, ücretlerin enflasyon oranında dahi artmadığını belirterek, "Endekslerle açıklanamayacak bir gerçek var ortada" dedi.

2021 yılında aldığım bir Zweig kitabının fiyatı 10 TL imiş. Şimdiki fiyatı 152,50 TL. 5 yılda 15 kattan fazla artış. Aynı dönemde TÜFE endeksi 7 kat artmış. Ücretler TÜFE kadar da artmamış. Endekslerle açıklanamayacak bir gerçek var ortada. pic.twitter.com/pNdATmNdzO — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) January 13, 2026

Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı

Dr. Eğilmez, yılbaşından hemen önce de Mart 2017 tarihli bir market broşürünü güncel fiyatlarla kıyaslamış ve gıda fiyatlarının son 9 yılda 20 kat arttığını ortaya koymuştu. TÜFE'ye göre ise aynı dönem gıda grubunda 17 kat artış yaşandı.