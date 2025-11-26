Mahfi Eğilmez'den enflasyon tahmini: Yıl sonu yüzde 27-28 olabilir

CNBC-e kanalına değerlendirmelerde bulunan ekonomist Eğilmez, hanehalkının enflasyon beklentisinin yüzde 52,2’ye gerilediğini ancak hâlâ oldukça kötümser olduğunu belirterek, “Hanehalkı daha çok kendi yaşadığını yansıtıyor. Ev sahibi olabilir, kiralardan etkilenmiyor olabilir. Gıda ise ortalamaya göre yüksek; bundan daha fazla etkileniyor olabilir” dedi.

Reel sektörün enflasyon tahmininin daha kritik olduğunu ifade eden Eğilmez, “Reel sektör karar verici konumda. Fiyatları nereye artıracaklarına onlar karar veriyor. Kimin beklentisi tutuyor, ona bakmak lazım” diye konuştu.

2024 Kasım enflasyon tahminlerini de değerlendiren Eğilmez, piyasa katılımcılarının yüzde 27,2 olan önceki tahmininin şu anda yüzde 32,87 ile yakın seyrettiğini söyledi. Hanehalkının yüzde 63,14, reel sektörün ise yüzde 47,8 tahmin ettiğini belirten Eğilmez, reel sektörün tahmininde yaklaşık 15 puanlık sapma bulunduğunu aktardı.

Piyasa katılımcılarının yüzde 23,5’lik tahmini esas alındığında enflasyonun yıl sonunda yüzde 27-28 seviyelerinde tamamlanabileceğini ifade eden Eğilmez, beklentilerin ekonomik davranışları doğrudan etkilediğini vurgulayarak, “Hanehalkının yüksek tahmin etmesi daha çok tüketim yapacağı anlamına gelir. Reel sektörün yüksek tahmin etmesi ise fiyatları buna göre artıracağını gösterir. Piyasa katılımcılarının etkisi yok” dedi.

Kasım ayı enflasyonuna ilişkin de konuşan Eğilmez, enflasyonun yüzde 1,6-1,7 aralığında, yani yüzde 2’nin altında gelebileceğini söyledi. Eğilmez, ocak-şubat aylarının geçen yıl çok yüksek gerçekleşmesi nedeniyle 2026 verilerinde yıllık enflasyonda belirgin düşüş yaşanabileceğini, ancak baz etkisinin ne kadar devam edeceğinin belirsiz olduğunu kaydetti.