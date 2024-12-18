Mahfi Eğilmez'den faiz indirimi tahmini: 2,5 puanlık indirimle kur şoku olmaz

Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin faiz kararını 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de açıklayacak. Analistlerin birçoğu aralıkta faiz indirimini mümkün görürken, yine de bunun erken bir adım olacağını savunuyor.

CNBC-e ekranlarında ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez'in faiz indirimine ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'Kısa vadeli dış borç yüksek'

Kısa vadeli borcun 236 milyar doları aştığına dikkat çeken Eğilmez, "Kısa vadeli dış borç yüksek. Bunu rezervlerle kıyaslamak lazım. Yatırımcılar elinizdeki rezervlerin vadesine bir yıl kalmış borcun ne kadarını karşıladığına bakıyorlar. Brüt alırsak kabaca 160 milyar dolar. Net olarak 44-45 milyar dolar. CDS hala 240'ların altına inmedi. 100'lere gelemedik. Herhalde bunların çok etkisi var" dedi.

'Faiz politikası esnek olmalı'

Eğilmez, "Merkez Bankası faizi 2-2,5 puan indirirse çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Olumsuz da etkisi olacağını zannetmiyorum" diyerek Merkez'in faizi 5-6 puan indirebileceğini söyledi.

'2,5 puanlık indirimle döviz şoku yaşanmaz'

2,5 puanlık indirimle döviz şoku yaşanamayacağını belirten deneyimli iktisatçi, "Faiz politikası bizim gibi ülkelerde esnek olmalı. Enflasyon iniyorsa indirmelisin, çıkıyorsa artırmalısın. Psikolojik etkisi derhal ortaya çıkar. Bizde indirdiğin zaman çıkaramama korkusu var" ifadelerini kullandı.

Eğilmez'in açıklamalarının devamı şöyle:

"(Konut satışları) Kiralar çok hızlı artmıyor. Yüzde 25'lik tavan kalktıktan sonra kiralar olağanüstü arttı. İnsanlar o yüzden de konuta yöneldi. Kiralar düşmeye doğru giderse konutun yatırım açısından çekiciliği biraz düşebilir.

(1 dolar 1 euro olur mu?) 1 dolar 1 euroya denk gelirse ABD'nin ithalatı artar. Kurun bozulmasının yarattığı şeyi tarife ile engellemeye çalışıyor."