Mahfi Eğilmez'den faiz yorumu: İndirmek için ortam müsait

Mahfi Eğilmez, Trump'ın tarife anlaşmalarında yumuşaması, enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve piyasaların faiz indirimi beklentisi doğrultusunda Merkez Bankası'nın haziran ayı olmasa bile temmuz ayında faiz indirimini düşünebileceğini belirtti. CNBC-e de katıldığı televizyon programında düşüncelerini dile getiren Eğilmez, şu açıklamaları yaptı:

"Yurt içinde ve dışında olup bitene bakınca şu anda yukarı yönlü revizyonu gerektirecek bir şey yok. Merkez Bankası'nın gözlüğüyle bakınca sıraladıkları gerekçeler hiçbir adım atmamasını gerektiriyor. Kendi gözlüğümle bakınca da aynı durumdayım. Ama asıl ağustos, eylülden sonra bakacağım."

"Hizmet sektöründeki fiyat artışı inanılmaz seviyede"

Mal fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna dikkat çeken Eğilmez, hizmet sektöründe ise aksinin olduğunu belirterek başına gelen bir olayla örneklendirdi. Eğilmez, "Hizmetlerde inanılmaz yükselme var. Sırta masaj yapan bir alet aldım. Bunu 750 liraya aldım. Geçen 3 lahmacun 750 lira. Lahmacunun bu fiyatta olduğu yerde böyle bir aletin 4-5 bin lira olması lazım" dedi.

"Haziran olmasa bile temmuz ayında faiz indirimi olabilir"

Piyasalarda faiz indirimi baskısı olduğunu belirten Eğilmez, "Firmalar zor durumda. Kapanan ufak çapta şirketler var. Hepsinin baskısı faizin indirilmesi yönünde. Haziranda olmazsa bir sonrakinde faiz indirimi gelecektir diye tahmin ediyorum. Temmuz toplantısını indirim yapmadan geçemeyecekler diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Rezervlerde eski olumsuz gidiş durdu"

Faiz düşmesi halinde dövizin yükseleceği görüşünün de rezervlerdeki olumlu artış ile geride kaldığını açıklayan Eğilmez, "Swap hariç net rezervler 65 milyar dolardan 10 milyar dolarlara indi. Ama tekrar 40 milyar dolarlara doğru geliyoruz. Faiz yüksek devam ediyor. Dövizden çıkıp TL’ye dönünce kur da kendine geliyor. Bu paralar satılınca Merkez Bankası rezervleri güçleniyor. 16 Mart’tan sonra ne olduysa onun tersine doğru hareket başlamış gözüküyor. Çok büyük bir rezerv patlaması yok ama eski olumsuz gidiş durdu" ifadelerini kullandı.