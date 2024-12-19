Mahfi Eğilmez'den güldüren çıkış: 1 TL bahşiş verirseniz dayak bile yiyebilirsiniz

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eğilmez, 1 TL’lik madeni paranın maliyetinin 3 TL’ye yükseldiğini belirterek, bu durumun enflasyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Eğilmez, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

* Bu, enflasyonun yarattığı bir durum. Madeni parada kullanılan metal fiyatlarının artması nedeniyle 1 TL’yi 3 TL’ye mal eder hale gelmişiz. Bu oldukça ciddi bir sorun. Neyse ki kâğıt parayı çok daha ucuza üretebiliyoruz, bu şekilde durumu bir nebze çözmüş oluyoruz. Ancak 1 TL’lik madeni paranın hâlâ ne kadar kullanıldığından emin değilim. Daha çok para üstü olarak veriliyor sanırım.

'1980’lerde de benzer bir durum vardı'

Mahfi Eğilmez, gençlik yıllarında yaşanan yüksek enflasyon dönemlerinden örnek vererek, 1980’lerde de madeni paranın nadir bulunduğunu ve para üstü yerine başka ürünlerin verildiğini hatırlattı:

* O yıllarda minibüse bindiğinizde para üstü olarak kibrit ya da sakız verilirdi, çünkü madeni para bulunmazdı. Şimdi de benzer bir tabloya doğru gidiyoruz gibi görünüyor.

Eğilmez’in açıklamaları, yüksek enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

'1 TL'yi kaldıramazsın, çünkü...'

CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım’ın “1 liranın maliyeti 3 lira olduysa ne yapmak gerekiyor” sorusuna da Eğilmez, verdiği cevapla güldürdü.

Ünlü iktisatçının 1 TL’nin bahşiş olarak kullanılmasını şu sözlerle anlattı:

* Tek çaresi var, enflasyonu indireceksin. Başka çaresi yok. Madeni parayı yürürlükten kaldıralım. 1 lira çok önemli, 1 lira senin para birimin yani bunu kaldıramazsın ki. Bir tek çözümü var enflasyonu önleyeceksin.

* Mesela ABD’de 50 yıldır, 100 yıldır 1 dolar, 1 dolardır. Yani orda da enflasyon var ama 1 dolarla hâlâ bir şey alırsın ABD’de. Mesela otele gittin bagajını taşıyan adama 1 dolar, 2 dolar verdiğin zaman adam sevinir. Sen şimdi burada 1 TL versen adamdan dayak bile yiyebilirsin.”