Mahfi Eğilmez'den hayat pahalılığına ironik gönderme: Ayvayı yiyen iyi durumda

Usta iktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fiyatların geldiği noktayı ironik bir şekilde eleştiren Eğilmez, eskiden olumsuz bir durumu anlatan 'ayvayı yemek' deyiminin, bugün ayvanın pahalı olması nedeniyle tersine döndüğünü ifade eden Dr. Eğilmez, hayat pahalılığına ve alım gücündeki erimeye işaret etti.

"Bugün ayvayı yemek iyi duruma geçmiş olmayı ifade ediyor"

Marketten bir adet ayvayı 35 liraya aldığını belirten Eğilmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün marketten bir adet ayvayı 35 liraya aldım. Ben çocukken kötü bir şey olduğunda 'ayvayı yedik' derlerdi. Ayvayı yemek deyimi; 'kötü duruma düşmek, işi bozulmak' anlamına gelirdi. Bence bugün ayvayı yemek iyi duruma geçmiş olmayı ifade ediyor olmalı."

Türkiye ayva üretiminde birinci

Öte yanda Türkiye, 2022 verilerine göre yıllık 200 bin tonla ayva üretiminde birinci sırada yer alıyor. Dünyadaki ayva ihracatının yüzde 89'u Türkiye, Hollanda, İspanya, Yunanistan ve Avusturya'dan oluşan 5 ülke tarafından yapılıyor. Dünyanın en büyük ayva ihracatçısı da yine yüzde 41,4'le Türkiye.

Ancak geçen yıl bahçeleri vuran zirai don nedeniyle, coğrafi işaretli Geyve ayvası başta olmak üzere ayvada bu yıl tarihin en düşük verim sezonlarından biri yaşandı.

Gıda fiyatları 9 yılda 20 kat arttı

Dr. Eğilmez, yılbaşından hemen önce de Mart 2017 tarihli bir market broşürünü güncel fiyatlarla kıyaslayarak gıda fiyatlarının son 9 yılda 20 kat arttığını ortaya koymuştu. TÜFE'ye göre ise aynı dönem gıda grubunda 17 kat artış yaşandığı belirtiliyordu.