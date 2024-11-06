Mahfi Eğilmez'den ikinci Trump dönemine ilişkin çarpıcı uyarı!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ABD başkanlık seçimlerine ikişkin "Trump inanılmaz fark attı. Kongre'nin tamamını neredeyse Cumhuriyetçiler alıyor." dedi. Trump'ın ilk iş olarak gümrük vergilerini artıracağını belirten Eğilmez, Trump'ın ilk başkanlık döneminde sistemi çok zorladığını, ikinci başkanlık döneminde de intikam duyguları ile hareket edebileceğini söyledi.

Trump'ın aklında 'intikam' olabilir

İkinci Trump döneminin ekonomiye etkilerini değerlendiren Mahfi Eğilmez şöyle konuştu:

"Trump, gümrük vergilerini artıracak. ABD çok büyük tüketim malı ithalatçısı. Enflasyonu artırıcı etkiler yapabilir. ABD pahalı bir üretim yapan bir yer. Birinci mesele bu. Kapitalist sistemin şampiyonu ABD'dir. Bunun temel kabulü serbest ticarettir. Buna karşı çıkıyor Trump. Burada da bir tuhaflık var. Bir yandan da borçları kapatacağını söylüyor. En merak ettiğim bu dönemde Fed'in durumu ne olacak. Beklentiler 0,25 puan indirim yönünde. Koltuğa oturduktan sonra 0,25'ler 0,50'lere yükselebilir. Trump faizin yüksek olduğunu çok söyledi. Trump'ın bu kadar büyük bir güçle gelmesi çok iyi olmayabilir. Geçen sefer sistemi çok zorladı. İntikam duyguları da olabilir aklında."

'Süratle' yapılması gerekenleri sıraladı

Trump'ın Türkiye'ye yönelik tutumuna ilişkin Eğilmez, "Konu Trump olunca tahmin yapmak gerçekten zor. Çok dostça yaklaşım içinde olacağını zannetmiyorum. Kendi doğrularımızı yapmamız lazım. ABD'den çok bir şey beklemeden eksiklerimiz neyse süratle tamamlamamız lazım. Bizimle ilişkilerini çok büyütmememiz, kendi sorunlarımızı çözmemiz lazım" dedi.

'2001'de ne yaptıysak yine aynısını yapmamız lazım'

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Eğilmez. "Mourinho Trabzonspor maçında takla attı. Mourinho Türkiye'ye geldi takla attırdık, enflasyona takla attıramadık. Bunları düzeltmenin tek yolu ekonomi değil. Türkiye'nin oturup sorunlar envanteri çıkarması lazım. En kolayından başlayıp çözmek lazım. 2001'de ne yaptıysak yine bunları yapmamız lazım" dedi.

Asgari ücret yorumu

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin de Eğilmez, asgari ücrette kaybolan satın alma gücünün geri verilmesi gerektiğini kaydetti.