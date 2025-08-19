Mahfi Eğilmez'den iktisatçı dostlarına üslup dersi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunda yöntem değişikliğine gitti.

Başkan Fatih Karahan, Banka’nın artık enflasyon hedefi ile tahminini ayrıştıracağını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre; orta vadeli tahminlerin sunumunda ara hedef uygulamasına gidildi.

Karahan, enflasyon tahminlerinin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı müddetçe değiştirmeyecekleri ara hedefleri olacağını vurguladı.

Toplantıda ara hedefin yıl sonu için yüzde 24 (önceki rapordaki tahmin) olarak korunduğu açıklandı. Tahmin bandı için ise yüzde 25-29 aralığı verildi.

İki grup oluştu

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez bu gelişmenin ardından iktisatçılar arasında çıkan tartışmada iki grubun oluştuğunu aktardı.

Buna göre; ilk grubu hedef ve tahmin oranlarının tutarlı olduğunu savunanlar, ikinci grubu ise hedef ve tahmin oranlarının tutarsız olduğunu savunanlar oluşturuyor.

Kendisinin ikinci grupta yer aldığını ifade eden Eğilmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda görüşünü savunmak yerine tartışmalardaki üslup sorununa dikkat çekti.

Haklılık elbet önemlidir fakat…

Mahfi Eğilmez ilk grupta yer alan ve her biri birbirinden değerli iktisatçıların ikinci gruba karşı ağır ifadeler kullandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

- Herkes kendi düşüncesini açıklamakta özgürdür. Karşı görüşleri eleştirmekte de özgürdür ama burada bir üslup tutturmak gerekir. Hakarete varan, aşağılamaya dönüşen eleştiriler bilimle uğraşan insanlara yakışmıyor.

- Kimin haklı olduğu elbette önemlidir. Biz haksız da olabiliriz. Haksız çıkarsak sonucu kabul eder, görüşümüzü değiştiririz. Bilim böyle bir şeydir, teziniz yanlışsa tezinizi değiştirmeniz gerekir. Aksi davranış bilim değil inanç olur.

Mahfi Hoca’dan üslup tavsiyesi

Mahfi Hoca hem köşe yazarlığındaki deneyimi hem de tarih, edebiyat gibi alanlarda yaptığı üretime dayanarak iktisatçı dostlarına üslup konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

- Kimseye hakaret etmeyin, aksi takdirde popülizme düşmekle suçladığınız kişilerden daha fazla popülizme düşmüş olursunuz.

- Saygınlığınızı sorgulatacak bir üslubu asla kullanmayın.

- Kimseyi ve hiçbir kurumu savunmak zorunda değilsiniz, bırakın kurumlar kendisini savunsun.

- Bizi insan yapan, anlaşamadığımız insanlara karşı gösterdiğimiz yaklaşımdır. Anlaştıklarımıza karşı hepimiz iyiyiz zaten.

- Bu yazdığımı yanıtlanması gereken bir yazı gibi düşünmeyin. Bunu sadece sizden kıdemli ve muhtemelen daha yaygın alanlarda deneyimli birinin dostça tavsiyesi olarak kabul edin.