Mahfi Eğilmez'den ironik mesaj: TÜİK'i kutlar, başarılarının devamını dileriz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayında açıkladığı gelir dağılımı istatistiklerinde bir düzeltme yaptı. Verileri dün tekrar kamuoyuyla paylaşan TÜİK açıklamasında, önceki veride metodolojik iyileştirme yapılan izafi kiranın hesaplanamasına ilişkin kodlamada “hanehalkı izafi kira gelirinin yanlış hesaplandığı” belirtildi.

TÜİK tarafından yapılan düzeltme sonrası Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7’ye yükselirken en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak yüzde 6,1’a yükseldi.

Gelir dağılımı eşitsizliğini yansıtan Gini katsayısında da değişiklik oldu. TÜİK’e göre; Gini katsayısı 2023’te bir önceki yıla göre 0,005 puan artışla 0,420 olarak tahmin edildi. TÜİK’in şubatta açıkladığı puan 0,433’tü.

Gini katsayısı 0’a yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

Durumumuz o kadar da kötü değilmiş!

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mahfi Hoca, Türkiye'de gelir dağılımında yaşanan adaletsizliği eleştirirken, "TÜİK, 2022 gelir dağılımı verilerinde düzeltme yaptı ve daha önce 0,433 olarak belirlediği Gini katsayısını 0,420'ye revize ederek durumumuzun o kadar da kötü olmadığını açıkladı" ifadesini kullandı.

Mahfi Eğilmez ironik mesajını şöyle sonladırdı:

* TÜİK'i bu çabalarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz!