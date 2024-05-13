Mahfi Eğilmez'den 'kamuda tasarruf paketi' yorumu: Doğru önlemler var ama...

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahi Eğilmez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine ilişkin kritik bir değerlendirme yaptı.



Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından yaptığı ilk değerlendirmede, "doğru önlemler bulunduğunu" belirtirken, söz konusu tedbirlerin "saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramayacağını" ifade etti.

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez'in mesajı şöyle:

* Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz. Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz.

Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz.

Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 13, 2024

Bakan Şimşek’in açıkladığı tasarruf paketinde kamuda yeni personel istihdamının üç yıl süreyle emekli olanlarla sınırlandırılması, kamuda üç yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralamanın durdurulması, kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi gibi kritik tedbirler yer alıyor.