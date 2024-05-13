Mahfi Eğilmez'den 'kamuda tasarruf paketi' yorumu: Doğru önlemler var ama...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf sağlanması için belirlenen yol haritasını açıkladı. Kamuda tasarruf paketinde radikal tedbirler yer alırken, iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'den kritik bir yorum geldi. Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, pakette "doğru önlemler bulunduğunu" belirtirken, tedbirlerin Cumhurbaşkanlığı'nı kapsaması gerektiğini ifade etti.
Deneyimli iktisatçı Dr. Mahi Eğilmez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine ilişkin kritik bir değerlendirme yaptı.
Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından yaptığı ilk değerlendirmede, "doğru önlemler bulunduğunu" belirtirken, söz konusu tedbirlerin "saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramayacağını" ifade etti.
Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez'in mesajı şöyle:
* Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz. Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz.
Kamu kesimi için hazırlanan tasarruf paketini hızlıca gözden geçirdim. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece fazlaca işe yaramaz.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 13, 2024
Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz.
Bakan Şimşek’in açıkladığı tasarruf paketinde kamuda yeni personel istihdamının üç yıl süreyle emekli olanlarla sınırlandırılması, kamuda üç yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralamanın durdurulması, kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi gibi kritik tedbirler yer alıyor.