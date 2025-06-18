Mahfi Eğilmez'den kritik analiz: İran-İsrail gerilimi Türkiye'yi nasıl etkiler?

Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı programda, İsrail ile İran arasında yükselen tansiyonun ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Eğilmez, olası bir ABD müdahalesinin etkilerini şöyle açıkladı:

"ABD işin içine girerse olay daha büyük yere evrilecek. İlk etkiler petrolün yükselişinde görüldü. Her 1 dolarlık düşüş cari açığı olumlu etkileyecek. Çünkü petrol ve doğalgaz ithal ediyoruz. Derken yeniden 75 dolarlara doğru fırladı. Bu ne kadar sürerse bizi o kadar kötü etkileyecek. İki etkisi var; birincisi petrol girdisi nedeniyle. İkinci etki bölgedeki karışıklık bölgeye olan güveni sarsıyor. Bu kurlarımız üzerinde etki yapacak. Bu şekilde iki yönlü enflasyon üzerinde etkili olacak. Birincisi petrol ve doğalgazda fiyatlarındaki artış, ikincisi kurda yükselişin ithal girdileri artırması. Olumlu etkisi de olabilir, kurların yukarı gitmesi ihracatı açısından olumlu etki yaratabilir. Bölgenin güven kaybetmesiyle turizm olumsuz etkilenecek. Bu iş büyürse Türkiye'ye yeniden sığınmacı akını başlayacak. Yapması gereken en önemli şey iki tarafı barıştırmak için her türlü girişimi yapması lazım."

"Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye için ciddi tehdit"

Petrol fiyatlarının 100-110 dolar bandına tırmanmasının ciddi bir tehlike olduğunu belirten Eğilmez, bu durumu “felaket senaryosu” olarak nitelendirdi. Geçmişte benzer seviyelerin yaşandığını ve bunun Türkiye ekonomisini derinden sarstığını hatırlattı. “Petrol fiyatları 60 dolarlardan bu seviyelere çıkarsa, enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratır. Üstelik bu sadece enerjiyle sınırlı kalmaz, birçok ekonomik göstergede bozulma yaratır,” diye konuştu.

"Merkez bankası bu belirsizlikte faiz adımı atmamalı"

Yarın açıklanacak faiz kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Eğilmez, Merkez Bankası'nın şu anki koşullarda faizle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmemesi gerektiğini vurguladı. “Ekonomide belirsizlik çok yüksek. Bu ortamda yapılacak bir faiz hamlesi riskli olur. Mevcut politika aynen sürdürülmeli, pas geçilmesi yerinde olur,” şeklinde konuştu.

"Altına yöneliş devam ediyor, ancak zirveye ulaşmış olabilir"

Altın fiyatlarına da değinen Eğilmez, içinde bulunulan kaotik ortamın altına ilgiyi artırdığını belirtti. Ancak fiyatların zaten oldukça yüksek seviyelere çıktığını ve bundan sonra daha fazla artmasının sınırlı olabileceğini ifade etti. “Merkez bankaları dolar rezervlerini azaltıp altına yöneliyor. Bu da altının cazibesini artırıyor. Ama geldiği nokta itibarıyla yükseliş hızının düşmesi olası,” dedi.