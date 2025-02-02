Mahfi Eğilmez'den kritik uyarı: Cari açık gelecekte yükselecek

Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin makrofinansal dengesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. "Kendime Yazılar" adlı bloğunda yayımladığı "Makrofinansal Denge" başlıklı yazısında, 2000 yılından 2024 yılına kadar oluşan ekonomi dengelerini inceledi ve cari açık ile kamu kesimi açığındaki gelişmeleri ele aldı.

Eğilmez, makroekonomik dengeyi oluşturan iki önemli unsurdan biri olan makrofinansal dengenin, toplam arz ile talep arasındaki dengenin kilit noktalarından biri olduğunu vurguladı. Eğilmez'in değerlendirmelerine göre, 2024 yılı parasal sıkılaştırma sürecinde büyüme ivmesindeki kayıpların, cari açığı sıfıra yaklaştırmaya yardımcı olduğunu belirtti. Ancak buna rağmen, kamu kesimi açığının ciddi şekilde arttığını kaydetti.

Eğilmez, kamu kesimi açığındaki artışın üç ana nedenini şöyle sıraladı:

1-2023 yılında meydana gelen depremlerin yarattığı kayıpların telafi edilmesi amacıyla yapılan kamu harcamaları,

2-Kamu kesiminde israfın devam etmesi,

3-Üç yıldır yüksek seyreden enflasyon nedeniyle kamu borçlanmalarının yüksek faizle yapılması ve bunun faiz giderlerini artırması.

Cari açığın azalmasının sebeplerine de değinen Eğilmez, parasal sıkılaştırmanın yarattığı talep daralmasının ithalatı düşürerek cari açığı azalttığını söyledi. Ayrıca, altın ithalatındaki kısıtlamaların ve kur sabitleme eğiliminin de cari açığın daralmasında etkili olduğuna dikkat çekti. Eğilmez, bununla birlikte, ihracat ve turizm gelirlerinde yaşanan artışın da cari açığın düşüşüne katkı sağladığını belirtti.

Eğilmez, önümüzdeki dönemde büyümenin yeniden başlaması durumunda, cari açığın tekrar artacağını öngördü. Eğilmez, “Ekonomi büyümeye geri dönecekse, cari açığın da yükselmesine tanıklık edeceğiz demektir.” ifadelerini kullandı.