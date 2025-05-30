Mahfi Eğilmez'den kritik uyarılar: Bedeli ağır olur

Eğilmez, sosyal medya ve blog yazılarında uzun süredir ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çektiğini belirterek, "Yüksek enflasyon başlı başına bir kriz halidir. Bazıları kafelerin, restoranların doluluğunu örnek gösterip krizi reddetse de, aslında bu da krizin bir yansımasıdır. Yatırım yapma umudu kalmayan vatandaş, eldeki parayı tüketime yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

GSYH verileri alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılının ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, ekonomi sadece yüzde 2 büyüdü. Bu oran, 2023’te yüzde 4,5, 2024’te ise yüzde 5,4’tü. Eğilmez’e göre, büyüme hızındaki bu düşüş, ekonomik ivmenin ciddi şekilde kaybolduğunu gösteriyor.

Verilere göre tarım sektörü yüzde 2 küçülürken, sanayi büyüme kaydedemedi. İnşaat sektörü yüzde 7,3 oranında büyüme göstererek en fazla katkıyı sağlayan alan oldu. Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 2, ihracat yüzde 0 ve ithalat yüzde 3 arttı. Eğilmez, bu tabloyu “Tarım ve sanayide durgunluk, ihracatta zayıflama, büyümenin inşaat ve tüketime dayanması ekonominin sağlıksız bir yapıya yöneldiğini gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.

İşsizlikte endişe verici artış

Nisan 2025 işsizlik verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak açıklandı. Geçen ay yüzde 8 olan bu oran, 2024 yılı Nisan’ında da aynı düzeydeydi. Daha dikkat çekici olan ise geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 32,2’ye yükselmiş olması. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 27,4’tü. Eğilmez, işgücünün üçte birinin işsiz olduğunu, bunların çoğunun iş aramaktan vazgeçtiğini belirtti.

Phillips eğrisi Türkiye’de de geçerli

Eğilmez, kısa süre önce yayınladığı bir yazısında Türkiye ekonomisini Phillips eğrisi çerçevesinde değerlendirmişti. Bu eğri, enflasyon düşerken işsizliğin artabileceğini öngörüyor. Bugünkü verilerin bu analizi doğruladığını vurgulayan Eğilmez, “Enflasyon düşüyor, büyüme de düşüyor, işsizlik artıyor” diyerek durumun üç yönlü bir daralmaya işaret ettiğini söyledi.

Siyasetin tercihi ne olacak?

Geleceğe yönelik tahminlerde de bulunan Mahfi Eğilmez, siyasetçilerin geçmişte olduğu gibi büyümeyi tercih edebileceğini belirtti. Bu durumda, para politikasına dayalı enflasyonla mücadelenin terk edilerek, kredi genişlemesi, devlet destekleri ve faiz indirimleri gibi adımların gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak bu tür adımların büyümeyi geçici olarak desteklese bile enflasyonu yeniden yükselteceği uyarısında bulundu.

"Enflasyonu bir kez indirdiniz mi, asla yükselmesine izin vermeyin"

Eğilmez yazısını şu uyarıyla sonlandırdı:

“Enflasyonu bir kez kontrol altına aldıysanız, yeniden yükselmesine asla izin vermeyin. ‘Tekrar düşürürüz’ demeyin; çünkü bunun bedeli ağır olur.”