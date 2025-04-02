Mahfi Eğilmez’den kur, enflasyon, faiz ve altın yorumu: Hangilerinde yükseliş bekleniyor?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, döviz kuru dalgalanmasının enflasyon üzerindeki etkisinin fazla olmayacağını belirtti ve Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. Eğilmez, İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan enflasyon oranları hakkında da yorum yaptı ve TÜİK verisinin biraz daha düşük çıkabileceğini söyledi.

Geçen haftalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın sınırlı etkiler yarattığını belirten Eğilmez, “Kur artışı frenlendi ve 38 seviyelerinde dengelendi. Bu hareketin enflasyona etkisi fazla olmayacak” dedi. Ayrıca, 2 Nisan’da gerçekleştirilen ve CHP’nin destek verdiği tek günlük alışveriş boykotunun ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını ifade etti. Eğilmez, “Bir günlük boykotun büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. İnsanlar ertelediği alışverişi bir gün sonra yapacaktır. Bu, daha çok siyasi bir mesajdır” şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mahfi Eğilmez, “Trump tarifeleri ve mevcut riskler, yatırımcıları altına yönlendiriyor. Altın fiyatlarında yükselişin bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum” dedi. Türkiye’nin dış borcunun 515,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Eğilmez, bu durumun Türkiye için tehlikeli olmadığını, ancak borç yükünün önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararını değiştirmesini beklemediğini ve mevcut ekonomik veriler ışığında Türkiye'nin borç seviyesinin yönetilebilir olduğunu ifade etti.