Mahfi Eğilmez'den merak edilen soruya cevap: Döviz kredilerindeki artış neden sınırlandı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz mayıs ayında döviz kredilerindeki artışı sınırlayıcı adımlar atmış, aylık artış sınırını yüzde 1,5'den yüzde 1'e indirmişti.

Konuyla ilgili çok soru aldığını belirten ünlü İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez'in bu kararı neden aldığını açıkladı.

'Reel sektörün açık pozisyonları 50 milyar dolar arttı'

Sosyal medya hesabından, "Çok sorulan bir soruyu yanıtlayayım" diyerek açıklamada bulunan Eğilmez, "Son bir yılda TL krediler yüzde 28 artarken döviz kredileri yüzde 55 arttı. Kurun sabit kaldığını (TL'nin değer kazandığını) gören reel sektör şirketleri, döviz kredisi alarak TL kredilerini kapatma yoluna gittiler. Bunun sonucu olarak reel sektörün açık pozisyonları 2023 sonundan 2024 Ekim sonuna kadar yaklaşık 50 milyar dolar artış gösterdi" dedi.

'2001 krizinde yaşadık'

Merkezin kur yükselişe geçtiğinde açık pozisyonların ciddi sorunlar yaratabileceğini öngördüğünü belirten Eğilmez, "2001 krizinde yaşadığımız için bu durumun daha da büyümemesi amacıyla TCMB, döviz kredilerindeki artışa sınır getirdi" ifadelerini kullandı.