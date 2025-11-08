Mahfi Eğilmez'den Merkez Bankası eleştirisi: Önce tutarsızlıkların kırılması gerekir
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, TCMB’nin 2025 enflasyon hedefleri konusunda yaşanan tutarsızlığa dikkat çekti. Başlangıçta yüzde 5 olan hedefin raporlarda yüzde 24’e çıkarılmasına rağmen resmi sitede hala yüzde 5 olarak göründüğünü belirten Eğilmez, "Sonra beklentiler kırılmıyor. Tabii kırılmaz. Önce tutarsızlıkların kırılması gerekir" dedi.
Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesbaı X üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedeflerine dair eleştirilerde bulundu.
Eğilmez paylaşımında 2025 yılı için enflasyon hedefinin başlangıçta yüzde 5 olarak belirlendiğini ancak sonrasında yüzde 24'e çıkarıldığını hatırlattı.
Eğilmez enflasyon hedefinde yapılan revizyona rağmen TCMB'nin resmi sitesinde hala enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunu kaydetti.
