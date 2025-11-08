Mahfi Eğilmez'den Merkez Bankası eleştirisi: Önce tutarsızlıkların kırılması gerekir

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesbaı X üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedeflerine dair eleştirilerde bulundu.

Eğilmez paylaşımında 2025 yılı için enflasyon hedefinin başlangıçta yüzde 5 olarak belirlendiğini ancak sonrasında yüzde 24'e çıkarıldığını hatırlattı.

Eğilmez enflasyon hedefinde yapılan revizyona rağmen TCMB'nin resmi sitesinde hala enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunu kaydetti.

2025 yılı için enflasyon hedefi % 5 idi. Sonra raporlarda hedef % 24 oldu ama TCMB sitesinde % 5'lik hedef halen duruyor. Bir de TCMB'nin yılsonu tahmini var. O da % 31 - 33 aralığı.

Sonra? Sonra beklentiler kırılmıyor. Tabii kırılmaz. Önce tutarsızlıkların kırılması gerekir. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 8, 2025

Ekonomist, mevcut durumun piyasada beklentilerin kırılmamasına yol açtığına işaret ederek "Sonra? Sonra beklentiler kırılmıyor. Tabii kırılmaz. Önce tutarsızlıkların kırılması gerekir" dedi.

Eğilmez'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

