Mahfi Eğilmez'den Milei'nin Arjantin'i ile Türkiye kıyası! İşte kalem kalem veriler...

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, kendine has söylemleriyle dikkat çeken Arjantin'in lideri Javier Gerardo Milei'nin politikalarını 'Arjantin Ekonomisinin Son Durumu' başlıklı yazısında ele aldı. Eğilmez, Türkiye ile Arjantin kıyaslaması yaptı.

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, 2023'te Arjantin Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Javier Gerardo Milei'nin göreve gelince devletin ekonomideki ağırlığını azaltmaya başladığını, kamu harcamalarını kıstığını, özelleştirmeleri yaşama geçirmeye yöneldiğini kaydetti.

Eğilmez, Arjantin ekonomisinin başlıca ekonomik ve sosyal göstergelerini Milei öncesi ve sonrası olarak bir tabloyla aktardı.

Deneyimli iktisatçı, tablonun Arjantin’in bir yılda enflasyonu düşürme konusunda epey yol aldığını gösterdiğini belirterek "Milei ile birlikte cari açıkta ve bütçe açığında az da olsa düşüş, kamu borç yükünde gerileme, kredi notunda iyileşme görünüyor. Buna karşılık işsizlik, büyüme, dış borç yükünde bozulmalar ortaya çıkmış" ifadelerini kullandı.

Eğilmez, üç önemli sosyal göstergeden yolsuzluk endeksi sıralamasında geri gidişe karşılık hukukun üstünlüğü ve demokrasi endeksi sıralamasında değişiklik olmadığını dile getirdi.

Eğilmez, Türkiye'ye kıyasını da şu sözlerle yaptı: "Türkiye ile karşılaştırmalara gelince işsizlik oranı, cari denge, bütçe dengesi, dış borç yükünde Arjantin daha iyi durumda, kişi başına gelir, büyüme, enflasyon, kamu borç yükü, kredi notu, CDS priminde Türkiye daha iyi durumda görünüyor. Üç önemli sosyal gösterge endeksinde Arjantin, Türkiye’ye göre çok daha iyi durumda bulunuyor."