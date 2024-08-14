Mahfi Eğilmez'den stagflasyon'dan slumpflasyon'a geçiş riski uyarısı! Faiz politikası yeterli değil

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı Son Baskı programında, son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Eğilmez, ABD Temmuz ayı enflasyon verilerinin küresel piyasalara olumlu bir etki yapacağını belirterek, enflasyonun düşüş eğilimine girmesinin faiz indirimi için uygun bir zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Ancak Türkiye ekonomisi için durumun endişe verici olduğunu belirten Eğilmez, ülkede stagflasyon belirtilerinin giderek daha net bir şekilde görülmeye başlandığını vurguladı.

Enflasyon ve durgunluk bir arada görülüyor

Stagflasyonu, ekonomideki durgunluk ve enflasyonun aynı anda yaşanması olarak tanımlayan Eğilmez, Türkiye’nin son aylarda bu riskle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eğilmez, "İki aydır esnaf, sanayici, tüccar durgunluk şikayeti içinde. Ekonominin durgunluğa doğru gittiği çok net görülüyor," diyerek, sanayi üretimi ve ticaret verilerinin de bu durumu desteklediğini kaydetti.

Eğilmez, talepteki düşüşün üretim ve ithalatın azalmasına yol açtığını, bunun da büyüme üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Yapısal reformlar şart

Enflasyonun sadece baz etkisiyle düşmesinin yeterli olmadığını belirten Eğilmez, bu düşüşün kalıcı olması için ek adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası’nın faiz politikalarının tek başına yeterli olmayacağını, yapısal reformların devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

"Enflasyonun 30-35 seviyelerinde takılmaması için başka şeyler yapmamız lazım" diyen Eğilmez, faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiğini savundu.

Slumpflasyona geçiş riski

Türkiye ekonomisinin stagflasyondan daha da kötü bir duruma, yani slumpflasyona geçme tehlikesi olduğunu belirten Eğilmez, Barclays’in 2024 için cari açık tahminlerini değerlendirdi.

Cari açığın GSYH’nin yüzde 1,2’sine gerilemesinin, büyümenin üçüncü ve dördüncü çeyrekte eksiye döneceğinin bir işareti olduğunu ifade etti.

Eğilmez, "Bu da stagflasyondan slumpflasyona geçiş yapıyoruz demek. Maalesef benim tahminim de o yönde," diyerek, Türkiye ekonomisinin ciddi bir küçülme ve yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Slumpflasyon nedir?

Slumpflasyon, ekonomide yüksek enflasyonla birlikte ekonomik küçülmenin aynı anda yaşanması durumudur. slumpflasyon, stagflasyona benzer, ancak ekonomik daralma daha belirgindir. Bu durum, ekonomik istikrarı bozarak hem işsizliğin artmasına hem de halkın alım gücünün ciddi şekilde düşmesine neden olabilir.

Ekonomik durgunluk derinleşiyor

Eğilmez, ekonomideki durgunluğun derinleşmesi durumunda, büyüme oranlarının daha da düşeceğini ve bunun kritik bir noktaya gelebileceğini söyledi.

Türkiye’de işsizlik oranlarının yükseldiğini ve geniş işsizlik oranında yaklaşık 5 puanlık bir artış yaşandığını belirten Eğilmez, bu durumun da stagflasyon riskini artırdığını kaydetti.

Türkiye ekonomisinin büyüme oranının yüzde 5'ten yüzde 2,5’e inmesinin tolere edilebilir olduğunu ancak daha fazla düşüşün ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.