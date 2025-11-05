Mahfi Eğilmez'den TCMB'ye enflasyon raporu uyarısı: Tahmin aralığı değişmeli

Eğilmez, CNBC-e yayınında yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Cuma günkü enflasyon raporu toplantısına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Eğilmez, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini aralığını "gerçekçi bir yaklaşımla değiştirmesinde yarar olduğunu" vurguladı. Mevcut enflasyon seyrinin beklendiği gibi gitmediğini belirten Eğilmez, "Merkez Bankası bu işin tahmin edildiği gibi gitmediğini kendileri söylüyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini aralığını değiştirmesi lazım" dedi.

"Faizi aralık'ta değiştirmem"

Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendiren Eğilmez, enflasyonda ufak tefek düşüşler olsa da beklentilerin kırılmadığını ifade etti. Eğilmez, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altına gelmeyeceği yönündeki beklentisini paylaşarak, "Yüzde 31'le bitirebilirsek iyi görünüyor. Yüzde 32 civarında bitecek gibi görünüyor. Türkiye enflasyonda beklentileri kıramadı" şeklinde konuştu.

TCMB'nin olası faiz kararına yönelik görüşünü açıklayan Eğilmez, "Ben olsam aralıkta faizi değiştirmem" değerlendirmesini yaptı.

Hatırlanacağı üzere TCMB, yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında, 2026 sonu için ise yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında öngörmüştü.

Cari açık ve büyüme ilişkisi

Dış ticaret verilerine de değinen Eğilmez, "Dış ticarette kötü gitmiyoruz. Cari açığımız iyi gidiyor, kontrol altında. Cari dengemiz geçmiş yıllara göre iyi gitti" açıklamasında bulundu. Cari açıktaki bu olumlu seyrin büyümedeki düşüşle yakından ilgili olduğunu belirten iktisatçı, "Olumlu tarafı cari açığın düşmesi dövizde daha az sıkıntıya girmemiz, olumsuz tarafı büyümedeki düşüşün bunu etkiliyor olması" değerlendirmesini yaptı. Eğilmez, düşük büyümeye rağmen ithalatın hala yüksek olduğunu ve ithalattaki düşüşün daha hızlı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fed faiz indiriminden vazgeçebilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerini de paylaşan Mahfi Eğilmez, "Fed faiz indiriminden vazgeçebilir" uyarısında bulundu.

Özel sektörde tarım dışı istihdamdaki artışın olumlu olduğunu belirten Eğilmez, Fed'in enflasyonun yanında istihdam verilerine de baktığını vurguladı. İstihdamda olumlu gelişme olduğunda Fed'in, "faiz indirip de istihdamı geliştireyim" yaklaşımından vazgeçebileceğini belirten Eğilmez, Fed'in enflasyon hedefine kıyasla yüzde 50 üzerinde olduğunu hatırlatarak, karar için henüz erken olduğunu dile getirdi.