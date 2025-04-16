Mahfi Eğilmez’den TCMB’ye faiz öncesi öneri: Haftalık repo ihalesine dönülmeli, faiz yüzde 46 olmalı

Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmeleri dikkatle takip edilen iktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB'nin 17 Nisan'daki faiz kararı öncesi sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir politika önerisi paylaştı.

Eğilmez, TCMB’nin politika faizini sabit tutarak piyasa faizlerini gecelik borç verme üzerinden yönlendirme stratejisini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“TCMB Para Politikası Kurulu yarın toplanarak faiz konusunda karar verecek. Kendilerine tavsiyem; politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleridir. Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine dönerek bunun faizini yüzde 46'ya çıkarmaktır.”

Eğilmez, para politikasında şeffaflığın ve kurumsal duruşun önemine vurgu yaparak, gizli faiz artırımlarının piyasa güvenini zedelediğini belirtti:

“Faizi artırmamış gibi görünmek uğruna, geçmişte sıkça yapıldığı gibi politika faizi bazını değiştirmek; itibar kaybı yaratmak suretiyle, enflasyonun düşeceğine olan inancın yitirilmesine yol açıyor. Unutmamak gerekir ki merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur.”