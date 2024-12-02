Mahfi Eğilmez'den Türk Lirası yorumu: Değerlenmeye devam edecek

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

CNBC-e ekranlarında konuşan Eğilmez, "Türk Lirası değerli kalmaya devam edecek, çok net. Çünkü insanlar bir kere dövizden döndüler. Bunu zaten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşmasında açıkladı. ifadelerini kullandı.

'Talep fazla, Türk Lirası değerleniyor'

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) 140 milyar dolarlardan 40 milyar dolarların altına gerilediğine dikkat çeken Eğilmez, "100 milyar dolarlık bir döviz bozdurma var. Yani dövizden Türk Lirası'na geçiş artıyor. Çok doğal çünkü faiz yüzde 50. Kur da bu dönüşün etkisiyle yükselmiyor. Talep fazla, Türk Lirası değerleniyor" dedi.

TL değerlendikçe dolar kurunun da değişmediğini söyleyen Eğilmez, TCMB'nin faiz kararına işaret ederek sürecin böylde devam ettiği müddetçe Türk Lirası'nın cazibesini artıracağını belirtti.

Gözler Merkez'in faiz kararında

TCMB ise kasımda politika faizini üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tutmuştu. Analistler ise 2025 öncesi fazi indirimi olasılığını düşürük görüyor. Şimdi piyasalar merakla Merkez'in 18 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Güncel dolar kuru

Güncel dolar/TL kuru ise 09:00 itibarıyla alışta 34,44 ve satışta 34,65'den işlem görüyor. Euro ise aynı 36,5687 TL seviyelerinde seyrediyor.