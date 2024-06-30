Mahfi Eğilmez'den 'vatandaşlık' isyanı: 'Tek ülke olarak tarihe geçtik'

Türkiye ekonomisine yönelik gözlem ve önerilerini paylaşan duayen ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, ev almaları karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilenler konusunda sosyal medya paylaşımıyla isyan etti.

Eğilmez, 250 bin dolar ve üzeri döviz ödemesi yaparak vatandaşlık alan yabancıların, 5 yılın sonunda evlerini iki katına sattıklarını ve Türkiye'nin bu şekilde üste para vererek vatandaşlık dağıtan tek ülke olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Eğilmez, "250 bin dolara ev alan herkese vatandaşlık verdik. 5 yıllık süre doldu, evleri iki katına sattılar" dedi.

250 bin dolara ev alan herkese vatandaşlık verdik. 5 yıllık süre doldu, evleri iki katına sattılar. Böylece üste para vererek vatandaşlık veren tek ülke olarak tarihe geçtik. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 29, 2024

Yabancı yatırımcıların önü açılmıştı

Türkiye’de 2016 ve 2017’de yapılan yasal düzenlemelerle yabancı yatırımcıların ev almak koşulu ile Türk vatandaşlığı almasının önü açılmıştı.

2017’ yılındaki düzenleme ile vatandaşlık almak için yabancılara asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolar, sabit sermaye tutarı 2 milyon dolar, asgari istihdam rakamı ise 100 kişi olarak belirlenmişti.

2018’de ilgili yönetmelikte bir değişiklik yapılmış ve yatırım tutarları değiştirilmişti.

Bu kapsamda, asgari taşınmaz bedeli 250 bin dolar, sabit sermaye yatırımı şartı ise 500 bin dolara indirilmişti. İstihdam rakamı ise 50 kişiye düşürülmüştü.