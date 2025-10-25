Mahkeme kararını verdi: 39 yıllık Türk kargo şirketi resmen iflas etti!

1986'da kurulan 39 yıllık kargo şirketi Ankara Kargo resmen iflas etti.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Ümit Budak’ın konkordato talebini reddederek şirketin iflasına hükmetti.

3 Temmuz tarihinde Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce konkordato talebi kabul edilen ve 3 aylık mühlet verilen kargo şirketinin kesin mühlet talebi reddedildi. Kararda, şirketin kesin mühlet talebinin reddedildiği, bu kapsamda 03 Temmuz 2025 tarihli geçici mühlet kararı ve buna bağlı tedbirlerin kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin konkordato talebinin reddedilmesi üzerine Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmedildi.

İflasın, 16 Ekim 2025 saat 12.13 itibarıyla açıldığı belirtildi.

Ayrıca bireysel başvuruda bulunan Ümit Budak’ın konkordato talebi de reddedildi.

19 transfer ve dağıtım merkezi vardı

Ankara Kargo, 19 transfer ve dağıtım merkezi ile 70’in üzerindeki hizmet noktası şubesi ile ülke geneline yayılmıştı.

Ankara Kargo'nun 19 transfer ve dağıtım merkezlerinin bulunduğu iller; İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Tekirdağ, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Kırıkkale, Bursa, Eskişehir, Denizli, Antalya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve İskenderun'du.