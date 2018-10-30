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Mahkemeden Booking.com'a bir ret daha

Booking.com'un Türkiye'de yerleşik otellerin pazarlanmasına aracılık faaliyetlerinin durdurulması kararına yapılan itirazların tekrar reddedildiği belirtildi.

Mahkemeden Booking.com'a bir ret daha
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), geçen yıl vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı grekçesiyle Hollanda menşeili Booking.com'a yönelik dava açmış; bu doğrultuda sitenin Türkiye'deki faaliyetleri İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

TÜRSAB'dan bugün yapılan açıklamada, söz konusu kararın kaldırılması için davalılarca yapılan itirazların ilgili mahkeme tarafından tekrar reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmişti. İş bu kararın kaldırılması için davalılarca tekrar istinaf yoluna başvurulmuş olup, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin ... ilanında, davalı itirazlarının tekrar reddine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Reuters

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