MAİB Başkanı Karavelioğlu: AB makine imalatçısı KOBİ’ler felç oldu, biz pazar payımızı artırdık

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün 2020 yılı ihracatının yüzde 4 kayıpla 17.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Karavelioğlu, makine üretiminin dünya genelinde yüzde 5 daraldığı yılda Türk makine sanayisinin yüzde 7 üretim artışı sağlamasının büyük bir ivme yakalandığını gösterdiğini söyledi. Karavelioğlu buna rağmen makineciler 2020’yi en az hasarla geçirebilmek için mücadele ederken, Türkiye’nin 11 ayda 25.2 milyar dolarlık makine ithalatı yaptığını ve sektörün dış ticaret açığının iki katına çıktığını bildirdi.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün 2020 yılı performansını değerlendirirdi.

2020’de 200’den fazla ülkeye 3.1 milyon ton mal gönderen makinecilerin en çok ihracatı, Almanya, ABD ve İngiltere’ye yaptığına dikkat çeken Karavelioğlu, ihracatın Aralık’ta yüzde 17.5, son çeyrekte ise yüzde 9 arttığını bildirdi.

Küresel beklentilerin, sektörün 2021 yılı performansını destekleyici nitelikte olduğuna vurgu yapan Kutlu Karavelioğlu, ABD, Almanya gibi ülkelerin genel makine ithalatının yüzde 9-21 arasında düşmesine rağmen Türkiye’nin bunlara yönelik ihracatındaki düşüşün yüzde 3’te kaldığını aktardı.

Buna karşılık Rusya’ya olan ihracatın yüzde 22 arttığı bilgisini veren Kutlu Karavelioğlu, “Küresel makine ticaretinin yaklaşık yüzde 12 düştüğü yılda, ihracat düşüşünü yüzde 4 seviyesinde tutabilmesi Türkiye'nin küresel rekabet gücünü bir kez daha ispat etmiştir” dedi.

İhracattaki düşüşün sınırlı olmasını, yükselen teknoloji ve rekabetçi fiyatlara bağlayan Kutlu Karavelioğlu, “Pandemi döneminde makine ithalatı milyarlarca dolar azalan Almanya, ABD ve İngiltere gibi en güçlü olduğumuz pazarlarda ciddi bir kayıp yaşamayarak vazgeçilmez bir imalatçı olduğumuzu da kanıtladık. Karantina dönemindeki bağlantılarımızın neticesinde bu üç ülkeye ihracatımız son çeyrekte yüzde 21 arttı” diye konuştu.

“AB KOBİ’leri felç oldu”

Dünya genelinde KOBİ’lerin krizler karşısındaki esnekliklerinin test edildiği bir süreç yaşandığının altını çizen Karavelioğlu, “AB’deki makine imalatçısı KOBİ’ler felç olurken biz birçok büyük ekonomide pazar payımızı artırdık.” ifadelerini kullandı.

Küresel likidite bolluğu ve dünyadaki düşük faiz oranlarının, yeni makine yatırımlarına katkı sağlayacağına değinen Kutlu Karavelioğlu,

“ABD’de korumacı politikaların sınırlanması ve yeşil ekonomiye geçiş yönündeki beklentiler de mevcut makine parklarının yenilenmesini hızlandıracaktır” dedi.

Dünya makine üretiminin yüzde 5 daraldığı d önemde Türk makine sanayisinin üretimini yüzde 7 artırmayı başardığını dile getiren Karavelioğlu,

“Belirsizliklerin hakim olacağı süreci de önemli kazanımlarla geçireceğiz ve ihracat performansımızla rakiplerimizden ayrışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Beklentimiz vergi ertelenmesinden yararlanmak değil, hukuki koruma”

Sektördeki kapasite kullanım oranının yıl içinde yüzde 50’ye kadar gerilediğini hatırlatan Karavelioğlu, son iki çeyrekteki toparlanmayla bu oranın yüzde 72’ye kadar çıktığını bildirdi.

Kamu planlarında odak ve pilot sektör olmalarına rağmen, mücbir sebep kapsamına alınmamış olmalarına şaşırdıklarını ifade eden Kutlu Karavelioğlu, buna rağmen beklentilerinin vergi ertelenmesinden yararlanmak değil, kontratlı işlerdeki gecikmelerden, sipariş iptallerinden, ceza ve yasaklanmalardan hukuken korunabilmeye yönelik olduğunu anlattı.

“Dış açık ikiye katlandı”

Makineciler 2020’yi en az hasarla geçirebilmek için mücadele ederken, Türkiye’nin 11 ayda 25.2 milyar dolarlık makine ithalatı yaptığına dikkat çeken Karavelioğlu,

“İmalatçılarımızın senelerce çalışarak 5,5 milyar dolar seviyesine indirdiği makine dış ticaret açığı bu yıl ikiye katlandı. Asya ülkelerinden makine ithalatımız 11 ay içinde yüzde 39,5 yükseldi” dedi.

Sanayicilerin, Uzak Doğu’nun dampingli ve finansman destekli mallarına gösterdiği aşırı ilgiyi sürdürülemez ve vahim bir kaynak israfı olarak gördüklerini söyleyen Karavelioğlu, “Makinelerimizin yüzde 65’inden fazlasını ithal eden gelişmiş ülkeler artık zamanında teslimat, güven ve kaliteyi öncelik olarak belirlemişken Türkiye’deki yatırımcıların bunları görmezden gelmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz.” diye konuştu.

Karavelioğlu, “Türkiye’de tüm dünyanın parmakla gösterdiği, fiyat ve kalitede bir makine sektörü varken son 10 yılda 298 milyar dolarlık makine ithal edilip, 149 milyar dolar açık verildi. Önümüzde yerli imalatçılarımızı korumamız gereken çok zorlu iki sene varken ve rakiplerimiz korumacı politikalarını sürdürürken İlave Gümrük Vergilerinde nihai ürün ithalatını kolaylaştırıcı indirimler yapılması için henüz erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.