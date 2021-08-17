MAİB Başkanı Karavelioğlu: Aylık 3 milyar dolarlık makine ithalatı sürdürülebilir değil

ANKARA (DÜNYA)

Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 13 milyar dolarlık ihracat yapan makine sektörü, kalan dönemde 9 milyar dolarlık daha ihracat yapmayı öngörürken, ağustos ayında ise tüm zamanların rekorunu kırmayı bekliyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörde 3 milyar dolarlık aylık ithalatın sürdürülebilir olmadığının altını çizerken, en azından kuralsızlığın hakim olduğu ülkelerden yapılan ithalata karşı korunma sağlanmasını istedi.



Ocak-Temmuz dönemi dış ticaret verilerini değerlendiren MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bu dönemde 7 milyar dolar karşılığında 2 milyon tondan fazla makine ihracatı yapıldığını söyledi. Yılın kalan 5 aylık döneminde ise 9 milyar dolarlık ihracat tahmininde bulunan Karavelioğlu, bayram tatili sebebiyle Temmuz’da duraklayan ihracatın, Ağustos’ta tüm zamanların rekorunu kırmasını beklediklerini kaydetti.



7 aylık ihracatın geçen yıla göre yüzde 32, önceki yıla göre ise yüzde 16 arttığına değinen Karavelioğlu, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a yapılan ihracatın 3 milyar doları aştığını anlattı.

Ülkelerin kendine yeterlilik yatırımları ve sürdürülebilirlik ile dijitalleşme ihtiyaçları için makine yatırımlarını artırdıklarını ifade eden Kutlu Karavelioğlu, “Küresel tedarik zincirlerine sarsılan güven ve buna bağlı bölgesel kaymalar yeni kapasite yatırımlarını artırıyor. Pandemi sürecinde ötelenen yatırımların tekrar devreye alınması ile ürünlerimize olan talep artıyor, hem üretimimiz hem de ihracatımız rakiplerimizden çok hızlı artıyor” dedi.



Küresel mal ticaretinin yılın her çeyreğinde 5 trilyon doları aşacağını ve bunun da en büyük kalemini makine sektörünün oluşturacağını ifade eden Karavelioğlu, güçlü makine ihracatçısı ülkelerin küresel sınai üretimi de baskı altında tuttuğuna değindi.



“Uzak Doğu ile serbest ticaret anlaşması isteyecek hâle geldik”

Dünyadaki tüm makine imalatçılarının Çin'in DTÖ kurallarıyla bağdaşmayan agresif rekabet taktikleriyle başa çıkmaya çalıştığının altını çizen Karavelioğlu, Türkiye’nin Makinecileri olarak yıllardır Türkiye-Çin makine ticaretini dengelemek için çalıştıklarını söyledi.



Yılın ilk yarısında Çin’den yapılan ithalatı yüzde 53 artarak 4.2 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Karavelioğlu, buna karşılık ihracatın 116 milyon dolarda kaldığını dile getirdi.



Türkiye’nin aylık 3 milyar dolar tutarında makine ithalatının sürdürülebil olmadığına vurgu yapan Kutlu Karavelioğlu, klasik bir koruyuculuktan yana olmamakla birlikte, en azından kuralsızlığın ve korumacılığın yaygın olduğu bölge/ülkelerden gelen ürünlere benzer engeller istediklerini paylaştı.

Karavelioğlu, şunları söyledi:



“Türkiye bütün ülkeler gibi, sanayinin her bir dalını niteliksiz ve dampingli ithalattan esirgemek için türlü tedbirler uygularken ve ülkede korunmayan sektör bırakmamışken makine ithalatına karşı geliştirilen dikkatli ve sınırlı tedbirlerin aleyhinde tutum alanları fevkalade yadırgıyoruz. O kadar ki, bu kesimlerin bizimle empati yapabilmeleri için, Uzak Doğu ülkeleri ile serbest ticaret anlaşması imzalayalım diyecek hale geldik” dedi.