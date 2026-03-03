Google Haberler

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Karavelioğlu: Birlikte büyütülen ve birlikte değer üreten yıllar

Dönüşümün merkezindeki makine sektörü olarak DÜNYA’nın aynı sorumluluk bilinciyle üretim ve ihracat odaklı kalkınma perspektifini desteklemeyi sürdüreceğine inanıyoruz. Birlikte öğrenilen, birlikte büyütülen ve birlikte değer üreten bu ilişki güçlenerek devam edecek.

Türkiye ekonomisinin 1980’li yıllarda başlayan dışa açılma sürecinde, 1990’lı yılların dönüşüm sancı­larında ve 2000’li yıllarla birlik­te ivme kazanan ihracata dönük büyüme döneminde DÜNYA Gazetesi’nin üstlendiği rol son derece kıymetlidir. İş dünyası­nın nabzını tutan, sektörlerin sorunlarını görünür kılan ve çö­züm arayışlarına zemin hazır­layan yayın çizgisi, üretim eko­nomisinin güçlenmesine doğru­dan katkı sağlamıştır. Bu süreçte DÜNYA yalnızca haber veren bir mecra değil, aynı zamanda sağla­dığı veri, analiz ve yorumlarla bir referans kaynağı olmuştur.

Makine sektörü açısından ba­kıldığında da bu karşılıklı etkile­şimin somut sonuçlarını görmek mümkün. 2002 yılından bu ya­na ihracatını 16 katına çıkarma­yı başaran sektörümüzün yaka­ladığı bu artış yalnızca niceliksel bir büyüme değil; teknoloji se­viyesinin yükselmesi, kilogram başı ihracat değerinin artması ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde edilmesi anlamı­na gelmekte. Türkiye’nin maki­ne ihracatında yakaladığı bu iv­me, üretim altyapısının güçlen­mesi kadar, sektörün kamuoyu nezdinde doğru anlatılmasıyla da yakından ilişkili.

Üretim ve ihracat odaklı kalkınmayı destekleyecek

DÜNYA Gazetesi, makine sek­törünün dönüşümünü, rekabet gücünü ve küresel entegrasyon çabasını yıllar boyunca istikrarlı biçimde gündeme taşıdı. Sektö­rümüzün taleplerinin, beklenti­lerinin ve başarılarının görünür kılınmasında önemli bir köprü işlevi gördü. Bu yönüyle iş dün­yası ile kamu otoriteleri arasında sağlıklı bir iletişim zemini oluş­masına katkı sundu. Bugün geldi­ğimiz noktada, yüksek katma de­ğerli üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillenen yeni bir sanayi anlayışını konu­şuyoruz. Makine sektörü bu dö­nüşümün merkezinde yer alır­ken, DÜNYA Gazetesi’nin de aynı sorumluluk bilinciyle üretim ve ihracat odaklı kalkınma perspek­tifini desteklemeyi sürdüreceği­ne inanıyoruz. Birlikte öğrenilen, birlikte büyütülen ve birlikte de­ğer üreten bu ilişkinin, önümüz­deki dönemde güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum.

Bu anlamlı yıl dönümünde DÜNYA Gazetesi ailesini tebrik ediyor, imalat ve ihracat temel­li kalkınma yolculuğumuzda bir­likte nice yıllar diliyorum.

