MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Karavelioğlu: Birlikte büyütülen ve birlikte değer üreten yıllar

Türkiye ekonomisinin 1980’li yıllarda başlayan dışa açılma sürecinde, 1990’lı yılların dönüşüm sancı­larında ve 2000’li yıllarla birlik­te ivme kazanan ihracata dönük büyüme döneminde DÜNYA Gazetesi’nin üstlendiği rol son derece kıymetlidir. İş dünyası­nın nabzını tutan, sektörlerin sorunlarını görünür kılan ve çö­züm arayışlarına zemin hazır­layan yayın çizgisi, üretim eko­nomisinin güçlenmesine doğru­dan katkı sağlamıştır. Bu süreçte DÜNYA yalnızca haber veren bir mecra değil, aynı zamanda sağla­dığı veri, analiz ve yorumlarla bir referans kaynağı olmuştur.

Makine sektörü açısından ba­kıldığında da bu karşılıklı etkile­şimin somut sonuçlarını görmek mümkün. 2002 yılından bu ya­na ihracatını 16 katına çıkarma­yı başaran sektörümüzün yaka­ladığı bu artış yalnızca niceliksel bir büyüme değil; teknoloji se­viyesinin yükselmesi, kilogram başı ihracat değerinin artması ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde edilmesi anlamı­na gelmekte. Türkiye’nin maki­ne ihracatında yakaladığı bu iv­me, üretim altyapısının güçlen­mesi kadar, sektörün kamuoyu nezdinde doğru anlatılmasıyla da yakından ilişkili.

Üretim ve ihracat odaklı kalkınmayı destekleyecek

DÜNYA Gazetesi, makine sek­törünün dönüşümünü, rekabet gücünü ve küresel entegrasyon çabasını yıllar boyunca istikrarlı biçimde gündeme taşıdı. Sektö­rümüzün taleplerinin, beklenti­lerinin ve başarılarının görünür kılınmasında önemli bir köprü işlevi gördü. Bu yönüyle iş dün­yası ile kamu otoriteleri arasında sağlıklı bir iletişim zemini oluş­masına katkı sundu. Bugün geldi­ğimiz noktada, yüksek katma de­ğerli üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillenen yeni bir sanayi anlayışını konu­şuyoruz. Makine sektörü bu dö­nüşümün merkezinde yer alır­ken, DÜNYA Gazetesi’nin de aynı sorumluluk bilinciyle üretim ve ihracat odaklı kalkınma perspek­tifini desteklemeyi sürdüreceği­ne inanıyoruz. Birlikte öğrenilen, birlikte büyütülen ve birlikte de­ğer üreten bu ilişkinin, önümüz­deki dönemde güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum.

Bu anlamlı yıl dönümünde DÜNYA Gazetesi ailesini tebrik ediyor, imalat ve ihracat temel­li kalkınma yolculuğumuzda bir­likte nice yıllar diliyorum.