MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Karavelioğlu: Birlikte büyütülen ve birlikte değer üreten yıllar
Dönüşümün merkezindeki makine sektörü olarak DÜNYA’nın aynı sorumluluk bilinciyle üretim ve ihracat odaklı kalkınma perspektifini desteklemeyi sürdüreceğine inanıyoruz. Birlikte öğrenilen, birlikte büyütülen ve birlikte değer üreten bu ilişki güçlenerek devam edecek.
Türkiye ekonomisinin 1980’li yıllarda başlayan dışa açılma sürecinde, 1990’lı yılların dönüşüm sancılarında ve 2000’li yıllarla birlikte ivme kazanan ihracata dönük büyüme döneminde DÜNYA Gazetesi’nin üstlendiği rol son derece kıymetlidir. İş dünyasının nabzını tutan, sektörlerin sorunlarını görünür kılan ve çözüm arayışlarına zemin hazırlayan yayın çizgisi, üretim ekonomisinin güçlenmesine doğrudan katkı sağlamıştır. Bu süreçte DÜNYA yalnızca haber veren bir mecra değil, aynı zamanda sağladığı veri, analiz ve yorumlarla bir referans kaynağı olmuştur.
Makine sektörü açısından bakıldığında da bu karşılıklı etkileşimin somut sonuçlarını görmek mümkün. 2002 yılından bu yana ihracatını 16 katına çıkarmayı başaran sektörümüzün yakaladığı bu artış yalnızca niceliksel bir büyüme değil; teknoloji seviyesinin yükselmesi, kilogram başı ihracat değerinin artması ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde edilmesi anlamına gelmekte. Türkiye’nin makine ihracatında yakaladığı bu ivme, üretim altyapısının güçlenmesi kadar, sektörün kamuoyu nezdinde doğru anlatılmasıyla da yakından ilişkili.
Üretim ve ihracat odaklı kalkınmayı destekleyecek
DÜNYA Gazetesi, makine sektörünün dönüşümünü, rekabet gücünü ve küresel entegrasyon çabasını yıllar boyunca istikrarlı biçimde gündeme taşıdı. Sektörümüzün taleplerinin, beklentilerinin ve başarılarının görünür kılınmasında önemli bir köprü işlevi gördü. Bu yönüyle iş dünyası ile kamu otoriteleri arasında sağlıklı bir iletişim zemini oluşmasına katkı sundu. Bugün geldiğimiz noktada, yüksek katma değerli üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillenen yeni bir sanayi anlayışını konuşuyoruz. Makine sektörü bu dönüşümün merkezinde yer alırken, DÜNYA Gazetesi’nin de aynı sorumluluk bilinciyle üretim ve ihracat odaklı kalkınma perspektifini desteklemeyi sürdüreceğine inanıyoruz. Birlikte öğrenilen, birlikte büyütülen ve birlikte değer üreten bu ilişkinin, önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum.
Bu anlamlı yıl dönümünde DÜNYA Gazetesi ailesini tebrik ediyor, imalat ve ihracat temelli kalkınma yolculuğumuzda birlikte nice yıllar diliyorum.