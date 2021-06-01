Makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracı kayda bağlandı

MEHMET GÜLEL

İhracı kayda bağlı ürünler listesine makarna, bulgur ve buğday irmiği dahil edildi. Söz konusu ürünlerin ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre; ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil), bulgur ve buğday irmiği (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları) eklendi.

"İhracat artacak, iç pazarda fiyat istikrarı oluşacak"

Kararı değerlendiren Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, uzunca bir süredir sektörümün talebinin bu yönde olduğunu söyledi. Şöyle ki dünyada belli bölgelerde Amerika, Afrika, Suriye ve Irak gibi bölgelerde yumuşak buğdaydan üretilen makarna tercih ve talep edildiğini kaydeden Külahçıoğlu, bunun için sektörün bu yönde bir ihtiyaç ve talebi olduğunu ifade etti.

Bu konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’yla uzunca bir süredir görüştüklerini aktaran Külahçıoğlu, “Doğru argümanlarla konuyu anlattığımız için de çözüme ulaşarak bugün itibarıyla bunun genelgesi yayımlandı. Yukarda saydığımız bölgeler Türkiye makarna ihracatının yüzde 80'ini kapsayan bölgeler. Dolayısıyla buralarda sektörün önü açılmış oldu. Bu bölgelerde rakiplerimizle rekabet edemiyorduk. Rekabetten dolayı hem ihracatımız düşüyordu hem de pazarın talebi bu yönde olduğu için uygun fiyatla da verseniz damak tadına uygun olmadığı için tercih edilmiyordu” dedi.

"Sektörün yıllarca beklediği karar çözüme kavuştu"

Yüzde 100 yumuşak buğdaydan makarnaların ihraç edildiği pazarlarda düşme eğiliminin duracağını, pazarlarda etkisini artıracağını aktaran Külahçıoğlu, böylece makarna sektörün hedeflediği 1 milyar dolar ihracat sınırını yakalanacağını ve kalıcı olmasını beklediklerini ifade etti.

Diğer bir konu ise bu durumun önce ithalat şartına bağlandığı bilgisini veren Külahçıoğlu, şunları kaydetti: “Bu da yine talep edilen bir konuydu. Makarna sektörü ihracat için gerekli olan yumuşak buğdayı ithal edeceğinden TMO'nun ithalatı düşecek belki de sıfırlanacak. Makarna sektörünün daha önce Afrika'ya yüzde 30 yumuşak buğdayla yüzde 70 sert buğday ihracat yapma hakkı vardı. Dolaysıyla bununla ilgili sektör içerden buğday alabiliyordu. Bu kararla makarna sektörünün ekmeklik buğdayla ilgisi tamamen kesilecek ve içerde de bir fiyat istikrarı oluşacak. Bu durum DİR kapsamına alındı. İhracatın yüzde 20’ni oluşturan sert buğdaydan yapılan ürünleri talep eden Uzakdoğu, Avrupa, ABD ve Kanada gibi ülkeler yüzde 100 sert buğdaydan ürün talebi aynı şekilde devam edecek. Yayımlanan karar olumsuz değil aksine çok olumlu bir karar. Sektörün yıllarca beklediği karar sonunda çözüme kavuştu.”