Makarna ihracatında birim fiyatı yüzde 35,1 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

Türkiye makarna sektörünün ihracatı ilk altı ayda birim ve değer olarak kayda değer oranda artış kaydetti. Geçen yıl ocak-haziran döneminde ortalama birim fiyatı tonu 549 dolardan ihraç edildiğini kaydeden Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Aykut Göymen, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 27,5 oranında artarak tonu ortalama olarak 700 dolara ihraç edildiğini aktardı. Diğer yandan aylık olarak bakıldığında ortalama ton başına birim fiyatının 2021 yılı haziran ayında 569 dolar olduğunu belirten Göymen, bu yıl haziran ayında ise birim fiyatının yüzde 35,1 oranında artışla 769 dolara yükseldiğini söyledi.

Makarna ihracatının bu yıl haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre miktar olarak yüzde 6,6 artarak 120 bin 280 tona çıktığını bildiren Göymen, “Değer olarak ise yüzde 44 oranında artarak 92 milyon 508 bin 400 dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı ocak-haziran döneminde makarna ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 3,6 oranında artarak 665 bin 469 tona yükselirken değer olarak yüzde 32,1 oranında artış göstererek 466 milyon 92 bin 324 dolar oldu” dedi.

Yeni dönemde Ukrayna pazarında artış bekleniyor

Dernek olarak ihracatta büyüme hedeflerinin devam ettiğini belirten Göymen, AB’nin uyguladığı kontenjan miktarlarının artırılması konusunda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile beraber çalışmalar yürüttüklerini duyurdu. Sektör olarak beklentilerinin öncelikli olarak AB kotalarının kaldırılması ya da kotaların artırılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması olduğunu vurgulayan Göymen, “Yeni dönemde Ukrayna pazarının biraz daha büyümesini bekliyoruz. Bunun dışında Suudi Arabistan’la yapılan ticari anlaşmalardan sonra bu pazardaki payımızın eski rakamlarına ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Tahıl koridorunun Türkiye açısından son derece büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Göymen, “Türkiye olarak 2 çeşit hammadde kullanarak makarna üretimi yapıp ihraç ediyoruz. Bunlardan biri durum buğdayından üretilen makarna, diğeri ise ekmeklik buğdaydan üretilerek ihraç edilen makarnadan oluşuyor. İthal edilerek üretilen ve ihraç edilen makarnada kullanılan ekmeklik buğdaydaki tahıl koridoru kaynaklı düşüşler global pazarda daha rekabetçi olabilmemize imkan veriyor” diye konuştu.

Güney Kore’nin birim fiyatını noodle yükseltiyor

Türkiye’de noodle üretiminin henüz 5 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Muhittin Aykut Göymen, ancak Türkiye’de de noodle üretimi ve az da olsa ihracatının olduğunu aktardı. Noodle ürünlerinin ton fiyatları makarna fiyatlarının minimum 2-3 katı olduğuna dikkat çeken Göymen, “Çünkü bir paket noodle 70 gram olarak üretilmekte ve esas maliyet sostan ve ambalajdan geliyor. Güney Kore’nin makarna ihracatında birim fiyatının yüksek olmasının nedeni üretilip ve ihraç edilen ürünün noodle olmasından kaynaklanıyor. Bizim ülkemizde ise makarna GTİP’i ile ihraç edilen ürünlerin hemen hemen tamamı klasik makarnadır. Ülkemizde üretilen makarnalar yüzün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye her ülkede farklı ülkelerle rekabet ediyor. Türk makarnası dünyanın hiçbir ülkesinde ‘ucuz’ olarak satılmamaktadır” dedi.