MAKFED Başkanı Dalgakıran: Teşvik belgelerinin ithalatı serbestleştirici etkisi sınırlandı

HASAN KUŞ

İthal makinayı yerliden ayıracak liste yayımlandı. 29 Haziran’da yayımlanan ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’, makinecileri sevindirdi. Yatırım teşvik belgelerinin, yerli ve yabancı imalat arasındaki farkı ortadan kaldırarak ithalatı serbestleştiren ve teşvik eden etkileri vardı. Makine üreticileri uzun süredir, yerli makine üretiminin teşvik edilmesini istiyordu.

Yatırım teşvik belgelerinin, yerli ve yabancı imalat arasındaki farkı ortadan kaldırarak ithalatı serbestleştiren, teşvik eden ve dampingli makinalara yol veren etkileri olduğunu kaydeden Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkanı Dalgakıran, “Bu etkilerin, bir kısım makina için sınırlanmasını olumlu bir başlangıç olarak görüyoruz” dedi.

Sektör haksız rekabete karşı korunmalı

Küresel ölçekte gözlemlenen talep artışının, tedarik bölgelerindeki kayma, tüm endüstriyel dallarda hızlanan dönüşüm gayretleri ve pandeminin tüketimde sebep olduğu farklılaşmayla mevcut kapasiteleri birbirine uyumlu hale getirme çabalarından kaynaklandığını ifade eden Dalgakıran, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dünya hızlı bir büyüme sürecine giriyor. Bizim sektörümüz de beklenmedik süratte gerçekleşen bu iyileşmeden payını alıyor, kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80’e yaklaşıyor. Karantina döneminde işletmelerimizi daha verimli çalışacak hale getirmiş olduğumuzu, zorlanmadan artırdığımız üretim ve ihracatımızdan açık biçimde görüyoruz. Kamunun bütün planlarında stratejik ilan edilmiş sektörümüzü, ithalat girdabından ve haksız rekabetten korumamız gerekiyor.”

“Ticaret, karşılıklı olursa ticaret olur”

Pandemi döneminde Avrupa ve Kuzey Amerika’nın Türkiye’nin ihracatı içindeki payının yüzde 67’ye, ithalatı içindeki payının ise 61’e ulaştığına dikkat çeken Adnan Dalgakıran, “Makina ithalatı bizim çok yakından takip ettiğimiz ve bütün verilerine hâkim olduğumuz bir konu. Bu yılın ilk yarısında Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yaptığımız ihracat 8 milyar dolar, oradan yaptığımız ithalat ise 10 milyar dolar kadar oldu. Dengeli bir ticaret ve lehimize kapanmakta olan bir makastan bahsedebiliriz. İthalata kategorik bir itirazımız olmamakla birlikte, yıllardır dert yandığımız haksız rekabet meselesi içinde, Türkiye’nin makina ithalatında yüzde 36 paya ulaşan Doğu mallarının sektörümüzde yarattığı tahribat önemli bir yer tutmaktadır. Yılda 10 milyar dolar ithalat yaptığımız bu bölgeye, karşımıza çıkan yüksek vergiler nedeniyle sadece 500 milyon dolarlık makina satabiliyor olmamız, tek taraflı ve sürdürülemez bir ticaret ilişkisi içinde bulunduğumuzu ortaya koymaktadır. Ticaret, karşılıklı olursa ticaret olur” dedi.

“29 Haziran kararı önemli bir adım, devamı getirilmeli”

Her türlü makinanın, sanki bütün dünya ile serbest ticaret anlaşması imzalanmış gibi gümrüklerden masrafsızca geçmesinin sektörün Ar-Ge yatırımlarını zaafa düşüreceği gibi, yabancıların Türkiye’de yatırım yapmak ihtiyacını da ortadan kaldıracağını söyleyen Dalgakıran, “29 Haziran tarihli ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nı fevkalade olumlu bir başlangıç olarak görüyoruz. 1726 makina GTİP’i içinden seçilen 88 pozdan, 2019 yılında 500 milyon dolar fazla yaratırken, 2020’de 250 milyon dolar açık verdik. Dinamik hale geleceği anlaşılan muhteva listesinin haksız rekabetle mücadelede önemli bir araç olacağı ümidini taşıyoruz” diye konuştu.

Hem ihracat hem ithalatta artış var

Makina İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye’nin makina ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 38 artarak serbest bölgeler dâhil 11,4 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık dönemde ise yüzde 20 artarak 21 milyar doları aştı. Makina ithalatı tutarı ise yüzde 39 artarak 14 milyar dolara, son 12 ayda yüzde 31 artarak 32 milyar dolara ulaştı.