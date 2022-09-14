MAKFED'den KOSGEB'e yeşil dönüşüm ziyareti

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

KOSGEB, proje kapsamında değiştirilecek motorlar için 30 bin liraya kadar etüt, 400 bin liraya kadar verimlilik artırıcı yatırım için hibe veriyor.



MAKFED’i oluşturan derneklerin yaptığı ziyarette KOSGEB Başkanı Kurt, KOBİ Enerji Verimliliği (Yeşil Dönüşüm) Destek Programı hakkında bilgi verdi. Desteklerden dolayı KOSGEB’e teşekkür eden MAKFED heyeti, verimsiz motorların değiştirilmesinin Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını kaydettiler. Yapılan görüşmede, KOBİ’lerin destekten faydalanmasını kolaylaştırma ve desteğe ulaşabilmelerini sağlama adına hizmet sağlayıcı sayısının artırılmasına yönelik görüş alışverişi yapıldı.



Ayrıca, “İzleme Takip Sistemleri ve kestirmeci bakım konusunda yapılabilecek çalışmalar, motor değişimine olan ihtiyaç konusunda işletmelerde farkındalık oluşturmak üzere yapılabilecek çalışmalar, bankalar ile enerji verimliliği odaklı olarak yapılacak motor değişimlerine yönelik geliştirilebilecek kredi programları, elektrik Motorları değişimi sonrası ortaya çıkacak hurdaların 2. el piyasası oluşturmaması yönünde eylem geliştirilmesi ve sektörel ihtiyaçlara özel model geliştirilmesi” gibi konular da ele alındı.



Toplantıya; Oğuzhan Öztürk (WAT) EMOSAD, Elektrikli Motor Sanayicileri Derneği Başkanı, Hasan Basri Kayakıran (EMF Motor) ENOSAD, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Başkanı, Nurdan Yücel (Layne Bowler) POMSAD, Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği Başkanı, Abdulhamit Sancak (Volt Motor), Barış Tuğrul Ertuğrul (WAT), Fatih Memiş (Arçelik), Hamit Sancak (Volt Motor), Kudret Tanyeri (OMEGA Motor), Mehmet Gamgam (OMEGA Motor), Sami Akdoğan (AEMOT), Yalçın Erkayhan (WEG Motor), Zühtü Bakır (MAKFED Genel Sekreteri) katıldı.