Makhlouf: Faiz indirimi krizle mücadelenin en iyi yolu değil

16 Ekim 2020

COVID-19 krizi ile mücadelenin yeni kararlar alma ihtiyacına işaret ettiği göstergelerin değişmediğini ifade eden Makhlouf, tüm seçeneklerin halen masada olduğunu ve ECB'nin Euro Bölgesi'nde durumu izlemeye devam ederek gerektiği takdirde ellerindeki "oldukça fazla" aracı kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Makhlouf ayrıca, Euro Bölgesi ekonomisinin yeni kısıtlamalar karşısında nisan ve mayıs aylarındaki kadar olumsuz etkilenmeyeceğini ekledi.