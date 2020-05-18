Makina ve ambalaj sektöründe hangi senaryolar konuşuluyor?

18 Mayıs 2020

Keramik Makina Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz Berna Sarsılmaz, Selçuk Altun'un sorularını yanıtladı.

COVID-19'un makina ve ambalaj sektörüne yansımalarını anlatan Sarsılmaz, "Salgınla birlikte ambalajlı ürünlere yönelim arttı. Ambalaj artık tercih sebebi oldu. Bu da ambalaj makinaleri üreten makinacilere yansıdı. Keramik Makina olarak şu anda tam kapasite çalışıyoruz" dedi.

Pandemi sonrasında ambalaj makinalerine yoğun bir talep olacağını söyleyen Sarsılmaz, "Şu aşamada az da olsa bir daralma yaşansa da, pandemi sonrasında talebin ciddi oranda artmasını bekliyoruz" öngörüsünde bulundu.

Sarsılmaz, mücbir sebep kapsamına girmeyen makina sektörünün bazı zorluklar yaşadığını, birçok firmanın taahhütlerini gerçekleştiremediğini dile getirdi.