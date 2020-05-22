Makina yedek parçalarına ilave gümrük vergisi sektörü sıkıntıya soktu

22 Mayıs 2020

Osman Nuri BOYACI - DENİZLİ

Denizli Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, ilave gümrük vergisi uygulamasının düşünce olarak doğru, ama uygulamada önemli bir yanlışlığa yol açtığını belirti. Sarı, “İlave gümrük vergilerinin makinaya değil de, makinalarımızı yaparken kullandığımız ve Türkiye’de üretilmeyen makine yedek parçalarına konulması, bizi iyice sıkıntıya soktu” dedi.

Türkiye’deki makina imalatçılarının ithal edilen birçok makinayı çok daha kaliteli ve fonksiyonel bir şekilde ürettiğine dikkat çeken Sarı, “Ne yazık ki birçok kuruluş makinaları yüksek dövizler ödeyerek ithal ediyor. Halbuki ülkemizde çok daha kalitelisi var. Devletin, bu durumu makine ithalatındaki gümrük vergilerini yükselterek çözmesi mümkün olabilirdi. Ama ne yazık ki adres şaştı ve Türkiye’de muadili olan makinalara değil, bizim makine üretirken ihtiyaç duyduğumuz, yurt içinde de üretilmeyen bıçaklar ve kesici ağızlar, ölçüm cihazları, göstergeler, paneller ve bunun gibi birçok ürüne ilave gümrük vergisi konuldu” şeklinde konuştu.

“Yanlıştan bir an önce dönülmeli”

Makine yedek parçalarına getirilen ilave gümrük vergileri uygulamasından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde yerli makine firmalarının maliyet artacağı için uluslararası pazarda rekabet etme şansı kalmayacağını sözlerine ekleyen Sarı, “İlave gümrük vergileri makine imalatçısını çok zor duruma soktu. Makine sektörüyle ilintili maddeler yeniden gözden geçirilmeli, Türkiye’de üretilen makinaların ithalatına ilave gümrük vergisi konulmalıdır.” dedi. Sarı, teşvik alan şirketlere yerli makinaları almaları için vergi muafiyeti getirilmesini, muadili olan makinanın ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmasını da istedi.