Makine ihracatı 10 ayda 15 milyar dolara dayandı

11 Kasım 2019

Ekim ayında 1 milyar 648 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren makine sektörü, yılın ilk 10 ayında ise ihracatını 14.8 milyar dolara yükseltti.

Miktar bazında ihracatını 2018’in Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 12 artıran makine sanayii, ihracatını 14.8 milyar dolara çıkardı. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürünler yılın başından itibaren değişmedi, endüstriyel ve evsel soğutma, yıkama ve kurutma makineleri, içten yanmalı motorlar, inşaat ve madencilik makineleri ile pompa ve kompresörler en çok ihraç edilen makineler oldu.

Makine ihracatındaki artışın küresel ticaretin artış hızını geçmesinden memnun olduklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türk makine sektörünün geçen yıl 2.5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiği Almanya'da yaşanan ekonomik daralmadan olumsuz etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olarak dış ticaret performansımızı önemli ölçüde etkiliyor. İkinci çeyrekten itibaren hâkim olan daralma nedeniyle Alman fabrikaları iş kaybı yaşıyor, tedariklerini kısıyor, ABD'nin AB'den otomotiv ithalatına yeni tarife uygulama ihtimali de gelecek dönem beklentilerini aşağı çekiyor.”

“Tüm dünyada rekabetçiyiz ama Almanya vazgeçilmez pazar”

Almanya'ya ihracatta belirli alt sektörlerde sınırlı artışlar olduğuna ancak makine aksam ve parçaları ihracatındaki düşüşün miktar ve fiyat baskısı altında 200 milyon dolara yaklaştığına dikkat çeken Karavelioğlu, “Başta içten yanmalı motorlar olmak üzere makine aksam ve parçaları ihraç eden üreticilerimiz Almanya'daki daralmayı ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Güney Kore ve Meksika gibi makine dış ticaretinde önemli payları olan diğer ülkelerde bir ölçüde telafi ettiler. İleri teknolojimiz ve üstün hizmet kalitemizle makine sektörünün tüm alt gruplarında, dünya genelindeki tüm pazarlarda rekabet edebiliyoruz. Fakat Almanya bizim için stratejik bir pazar ve bu ülkede yaşanan daralmanın ihracatımız üzerindeki etkisini en aza çekebilmek için çabalarımızı artırıyoruz” diye konuştu.

‘Türkiye’nin Makinecileri’ Almanya'daki faaliyetlerini artırdı

Makine sektörünün temsil edildiği tek ihracatçı birliği olan Makine İhracatçıları Birliği'nin “Türkiye'nin Makinecileri” markasıyla Almanya’daki tanıtım çalışmalarına yılın son çeyreğinde hız verdiğini kaydeden Karavelioğlu “Ekim ayında hem Augsburg'ta düzenlenen INTERLIFT fuarında hem de Dusseldorf'taki K fuarında önemli temaslarda bulunduk, kaldırma ve taşıma teknolojilerimiz ile plastik işleme makinelerimizi başta Alman kullanıcılarımız olmak üzere dünyanın her yerinden gelmiş kullanıcılara tanıttık. Kasım ayında Stuttgart'ta düzenlenen BLECHEXPO'da metal işleme makinelerini, bu hafta Hannover'de düzenlenmekte olan AGRITECHNICA'da da tarım makinelerimizi tanıtacağız” dedi.